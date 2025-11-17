防音室OTODASUが無料で設置できる！藤和コーポレーション × OTODASU コラボキャンペーン開始
Coolish Music株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：角村 周一）と、賃貸住宅ブランド 「b'CASA re-born」 を展開する 藤和コーポレーション は、楽器演奏・配信・ゲーム、テレワークに最適な住環境を後押しする共同企画として、防音室OTODASUII（吸音材あり／定価179,600円）を無料で設置する期間限定キャンペーンをスタートいたします。
■ キャンペーン概要
期間：2025年12月25日（木）まで
対象物件：藤和コーポレーションが運営する「b'CASA re-born」シリーズ
特典：組立式防音室「OTODASUII（吸音材あり）」を1台無料設置
対象者：藤和コーポレーションから“直接”契約に至った方
※不動産仲介会社経由の契約は対象外
WEB : https://otodasu-chintai.com(https://otodasu-chintai.com/)
■ 累計販売台数4,500台を突破した簡易防音室OTODASUIIとは ― 自宅を「集中空間」へ変える、組み立て式防音室 ―
「OTODASUII」は、楽器練習・歌・配信・ゲーム実況・オンライン会議など、多目的に利用できる 自宅用の組立式防音室です。“置くだけ・組み立てるだけ” の手軽さとスタイリッシュな外観が評価され、これまで VTuber・声優・ミュージシャン・在宅ワーカー など、多様なユーザーに支持されています。
● 主な特徴
独自開発の吸音材で、平均約30dBの防音性能を実現 ※第三者機関での計測結果
工具不要の組立で、女性1人でも設置可能
4つの空調ファンで、夏場でも長時間の利用が快適に行える
賃貸OK：原状回復の必要がない置き型構造
コンパクト設計：一人暮らしのワンルームでも配置しやすい
“自分だけの静かな集中スペースを、誰でも手に入れられる”
そんなライフスタイルを実現するプロダクトです。
■ 重要な注意事項（必ずご確認ください）
本キャンペーンの OTODASUII 無料設置特典は、藤和コーポレーションから“直接”ご成約に至ったお客様のみ対象となります。
不動産仲介会社を経由してのご契約の場合は、特典対象外となります。
あらかじめご了承ください。
■ OTODASU について
ブランド名：OTODASU（オトダス）
運営会社：Coolish Music株式会社
公式サイト：https://otodasu.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/otodasu_bouon
■ 会社概要 ＜藤和コーポレーション＞
所在地：東京都港区
事業内容：賃貸住宅ブランド「b'CASA re-born」の企画・開発・運営
公式サイト：https://towa-corporation.jp(https://towa-corporation.jp/)
＜Coolish Music株式会社＞
所在地：東京都港区
代表：角村 周一
事業内容：防音室OTODASU、NFCプロダクト（VTagシリーズ）、ジュエリー製造、AIプロダクト開発 ほか
公式サイト：https://coolish-music.com
■ 本件に関するお問い合わせ
藤和コーポレーション
担当：小林
Tel : 03-6933-0199
水・日休み : 9:00 ~ 18:00
OTODASU（Coolish Music株式会社）
担当：清水
Email：shimizu@ototano.net
Tel：080-3512-1426