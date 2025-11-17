防音室OTODASUが無料で設置できる！藤和コーポレーション × OTODASU コラボキャンペーン開始

Coolish Music 株式会社

Coolish Music株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：角村 周一）と、賃貸住宅ブランド 「b'CASA re-born」 を展開する 藤和コーポレーション は、楽器演奏・配信・ゲーム、テレワークに最適な住環境を後押しする共同企画として、防音室OTODASUII（吸音材あり／定価179,600円）を無料で設置する期間限定キャンペーンをスタートいたします。

■ キャンペーン概要

期間：2025年12月25日（木）まで

対象物件：藤和コーポレーションが運営する「b'CASA re-born」シリーズ

特典：組立式防音室「OTODASUII（吸音材あり）」を1台無料設置

対象者：藤和コーポレーションから“直接”契約に至った方

※不動産仲介会社経由の契約は対象外

WEB : https://otodasu-chintai.com(https://otodasu-chintai.com/)

■ 累計販売台数4,500台を突破した簡易防音室OTODASUIIとは ― 自宅を「集中空間」へ変える、組み立て式防音室 ―

「OTODASUII」は、楽器練習・歌・配信・ゲーム実況・オンライン会議など、多目的に利用できる 自宅用の組立式防音室です。“置くだけ・組み立てるだけ” の手軽さとスタイリッシュな外観が評価され、これまで VTuber・声優・ミュージシャン・在宅ワーカー など、多様なユーザーに支持されています。

● 主な特徴

独自開発の吸音材で、平均約30dBの防音性能を実現 ※第三者機関での計測結果

工具不要の組立で、女性1人でも設置可能

4つの空調ファンで、夏場でも長時間の利用が快適に行える

賃貸OK：原状回復の必要がない置き型構造

コンパクト設計：一人暮らしのワンルームでも配置しやすい

“自分だけの静かな集中スペースを、誰でも手に入れられる”

そんなライフスタイルを実現するプロダクトです。

■ 重要な注意事項（必ずご確認ください）

本キャンペーンの OTODASUII 無料設置特典は、藤和コーポレーションから“直接”ご成約に至ったお客様のみ対象となります。

不動産仲介会社を経由してのご契約の場合は、特典対象外となります。

あらかじめご了承ください。

■ OTODASU について

ブランド名：OTODASU（オトダス）

運営会社：Coolish Music株式会社

公式サイト：https://otodasu.jp

X（旧Twitter）：https://x.com/otodasu_bouon

■ 会社概要 ＜藤和コーポレーション＞

所在地：東京都港区

事業内容：賃貸住宅ブランド「b'CASA re-born」の企画・開発・運営

公式サイト：https://towa-corporation.jp(https://towa-corporation.jp/)

＜Coolish Music株式会社＞

所在地：東京都港区

代表：角村 周一

事業内容：防音室OTODASU、NFCプロダクト（VTagシリーズ）、ジュエリー製造、AIプロダクト開発 ほか

公式サイト：https://coolish-music.com

■ 本件に関するお問い合わせ

藤和コーポレーション

担当：小林

Tel : 03-6933-0199

水・日休み : 9:00 ~ 18:00

OTODASU（Coolish Music株式会社）

担当：清水

Email：shimizu@ototano.net

Tel：080-3512-1426