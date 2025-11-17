火を使わない卓上燻製器で、いつでもどこでも手軽に燻製を楽しめる『グルメスモークセレクション』を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『グルメスモークセレクション』を11月17日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。


本製品は、火を使わずに、いつでもどこでも手軽に燻製を楽しめる卓上燻製器です。


本体サイズは幅95×奥行95×高さ50 (mm)。


燻製に必要な道具がすべて揃ったフルセット（スモークポット、チップ6種など）なので、食材さえあれば購入後すぐに使用可能。


火を使わないUSB充電式のため、場所を選ばず使用できます。


フル充電で約50回使え、操作はスイッチを押すだけで完了（20秒自動オフ）。


付属のポットでチーズや卵など食材を燻製できるのはもちろん、本体をお手持ちのグラスにセットしてウイスキーなどの燻製も可能。


また、6種類のスモークチップが付属。食材や気分に合わせて燻製を楽しめます。


もちろん、お好みで市販のチップの使用も可能です。


チップトレイは取り外して洗えるため、お手入れも簡単です。


火を使う燻製はハードルが高い、おうちで手軽におつまみをグレードアップしたい。


そんな方におすすめの『グルメスモークセレクション』です。



＜製品特長＞


■火を使わず安全、場所を選ばないUSB充電式


■買ってすぐに始められるフルセット


■食材だけでなくウイスキーなどの飲み物も燻製可能


■気分で選べる6種類のスモークチップ付属


■フル充電で約50回使用可能


■スイッチを押すだけの簡単操作（20秒で自動オフ）


■チップトレイは取り外して洗え、お手入れ簡単














[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5k3u2C8rmQk ]


＜仕様＞


・サイズ／本体:幅95×奥行95×高さ50 (mm)


　　　　　スモークポット(使用時):幅175×奥行258×高さ98 (mm)


・重量／本体:約160g


　　　　ポットカバー約170g


　　　　ウッドトレイ約170g


・電源／内蔵バッテリー


・バッテリー充電／ USB充電 (5V1A以上)


・バッテリー／リチウムイオンポリマーバッテリー


・充電時間／約3時間


・使用回数／フル充電で約50回


・ケーブル長／約265(mm)


・材質／本体:ABS(内部のチップトレイSUS304)


　　　　ウッドトレイ:Pine wood


　　　　ポットカバー:ホウケイ酸ガラス


　　　　チップ用スプーン:SUS201


　　　　お手入れブラシ:SUS304


・セット内容／本体、チップトレイ(本体にセットされています)、スモークポット、USBケーブル、チップ用スプーン、お手入れブラシ、スモークチップ(6種類)Cherry・Pear・Beech・Hickory・Apple・Oak、日本語取扱説明書


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／ 2025/11/17


・型番/JAN／SMKR25HBK/4580060603572






グルメスモークセレクション


[販売価格] 5,480円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004777(https://www.thanko.jp/view/item/000000004777?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004777)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322　Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp


■サンコー直営店舗　〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB　TEL 03-5297-5783