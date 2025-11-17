火を使わない卓上燻製器で、いつでもどこでも手軽に燻製を楽しめる『グルメスモークセレクション』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『グルメスモークセレクション』を11月17日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004777?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004777

本製品は、火を使わずに、いつでもどこでも手軽に燻製を楽しめる卓上燻製器です。

本体サイズは幅95×奥行95×高さ50 (mm)。

燻製に必要な道具がすべて揃ったフルセット（スモークポット、チップ6種など）なので、食材さえあれば購入後すぐに使用可能。

火を使わないUSB充電式のため、場所を選ばず使用できます。

フル充電で約50回使え、操作はスイッチを押すだけで完了（20秒自動オフ）。

付属のポットでチーズや卵など食材を燻製できるのはもちろん、本体をお手持ちのグラスにセットしてウイスキーなどの燻製も可能。

また、6種類のスモークチップが付属。食材や気分に合わせて燻製を楽しめます。

もちろん、お好みで市販のチップの使用も可能です。

チップトレイは取り外して洗えるため、お手入れも簡単です。

火を使う燻製はハードルが高い、おうちで手軽におつまみをグレードアップしたい。

そんな方におすすめの『グルメスモークセレクション』です。

＜製品特長＞

■火を使わず安全、場所を選ばないUSB充電式

■買ってすぐに始められるフルセット

■食材だけでなくウイスキーなどの飲み物も燻製可能

■気分で選べる6種類のスモークチップ付属

■フル充電で約50回使用可能

■スイッチを押すだけの簡単操作（20秒で自動オフ）

■チップトレイは取り外して洗え、お手入れ簡単

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5k3u2C8rmQk ]

＜仕様＞

・サイズ／本体:幅95×奥行95×高さ50 (mm)

スモークポット(使用時):幅175×奥行258×高さ98 (mm)

・重量／本体:約160g

ポットカバー約170g

ウッドトレイ約170g

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー充電／ USB充電 (5V1A以上)

・バッテリー／リチウムイオンポリマーバッテリー

・充電時間／約3時間

・使用回数／フル充電で約50回

・ケーブル長／約265(mm)

・材質／本体:ABS(内部のチップトレイSUS304)

ウッドトレイ:Pine wood

ポットカバー:ホウケイ酸ガラス

チップ用スプーン:SUS201

お手入れブラシ:SUS304

・セット内容／本体、チップトレイ(本体にセットされています)、スモークポット、USBケーブル、チップ用スプーン、お手入れブラシ、スモークチップ(6種類)Cherry・Pear・Beech・Hickory・Apple・Oak、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／ 2025/11/17

・型番/JAN／SMKR25HBK/4580060603572

グルメスモークセレクション

[販売価格] 5,480円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004777(https://www.thanko.jp/view/item/000000004777?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004777)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗 〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783