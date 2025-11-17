ブラックフライデー2025開催！Husbzort最新リラックスギアが“特別価格”で登場 - 記憶する電マが日常をアップデート

九洋洲 Joychou 株式会社

Husbzort（ハズブゾート）は、独自のメモリ機能と強力振動を搭載した最新モデルの電マを、ブラックフライデー2025に合わせて特別価格で販売いたします。通常3,099円のところ 1,980円、さらに 1%ポイント還元 を実施。忙しい毎日にそっと寄り添う、進化したリラックスギアを期間限定でお得に体験できます。

お気に入りの設定を“覚える”メモリ機能

Husbzort最新モデルは、速度・モードを記憶するメモリ機能を搭載。自分に合ったパターンを毎回呼び出せるため、使うたびに調整する手間がなく、日常のリラックス時間がよりスムーズになります。

8段階速度 × 20種モード、合計160パターンで、好みのリズムに細かくフィットします。

食品グレードシリコン×360度回転ヘッド

肌に優しい食品グレードシリコンを採用し、心地よい触感を実現。敏感な肌にも使いやすく、長時間の使用でもストレスがありません。

360度回転ヘッドと凹凸デザインが全身にフィットし、リラックスの質を高めます。

IPX7防水・静音設計で場所を選ばない快適性

静かに使える静音設計に加え、IPX7防水仕様でお風呂やシャワー中でも使用可能。背中・脚・肩など、多用途に使える万能モデルです。

急速USB充電＆2時間使用できるロングバッテリー

約1時間でフル充電、40分で80%の急速チャージに対応。最長2時間使用でき、旅行や外出先にも便利です。

150gの軽さと収納ポーチ付きで持ち運びもスマート

150gの軽量設計とコンパクトな20×3.8cmサイズで、鞄にすっと入る携帯性。上質なデザインでギフトにも最適。

さらに 2年保証 を付帯し、購入後のサポートも充実しています。

ブラックフライデー セール情報

- 期間：2025年11月21日～12月1日- 特別価格：1,980円（通常3,099円）- ポイント還元：1%- カラー：ブラック／パープル- Amazon販売ページ： ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHVKVMFD?th=1 パープル：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F224BT8F

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHVKVMFD?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com