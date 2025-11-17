ALS治療候補薬の医師主導治験のキックオフ会議開催

ソシウム株式会社

ソシウム株式会社（ 本社：東京都中央区、代表取締役 堀本勝久、https://socium.co.jp/ja/) [#1] が発見したALS治療候補薬の医師主導治験に関して、四川大学華西病院神経内科がキックオフ会議を開催しました。

会議は、10月22日、四川大学錦江キャンパスの華西病院神経疾患センターで、責任医師である商慧芳教授、担当医師、CRA及びCROの担当者、四川大学事務担当者、ソシウム株式会社代表取締役堀本が一同に会し、行われました。会議では、治験プロトコル冊子が配布され、商教授挨拶、堀本挨拶に続き、担当医師の一人から治験プロトコルの詳細が説明され、全員でプロトコルの最終確認を行いました。

既に被治験者のリクルートが、新規患者及びウォッシュアウト期間を考慮した患者を対象に開始されています。この治験は、20名のALS患者に対象に、24週の投与期間を設定し、ランダム化二重盲検によって、ALS治療に関するTDP43凝集抑制によるサイクロセリンの安全性及び有効性を評価します。

商教授の名声と華西病院（4,900床）の患者規模を鑑みて、早期に結果が得られることが期待されます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#1 ソシウム株式会社は、ドラッグ・リポジショニング・プラットフォーム技術を活用して、創薬シーズ、特に希少疾患の治療薬候補の発見/開発を行うベンチャー企業です。「薬のない人に薬を、薬の効かない人に薬を」をビジョンに掲げ、患者のアンメットメディカルニーズの克服に取り組んでいます。

【問い合わせ先】

ソシウム株式会社

神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地1

湘南ヘルスイノベーションパーク

https://socium.co.jp/ja/

E-mail：contact@socium.co.jp