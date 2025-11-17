株式会社オレンジページ（東京都港区）は、東京・駒場東大前にある創業100年超の老舗定食屋「菱田屋」、そして「菱田屋酒場」の店主・菱田アキラ氏によるレシピ集『「菱田屋」のつまみ＆おかず』を11月17日（月）に刊行しました。本書では、行列が絶えない人気店の味を家庭で再現できる「うまいコツ」と「味つけのポイント」を惜しみなく紹介。定番のおかずからつまみまで、白メシをガッツリ食べたい人にも、家飲みを楽しみたい人にも全力でおすすめできる、渾身の一冊です。

『オレンジページ』の人気連載「うちでへべレケ 菱田屋酒場」のレシピが1冊に！

雑誌『オレンジページ』で約3年にわたって連載した「うちでヘベレケ 菱田屋酒場」。「菱田屋」の定番メニュー、「菱田屋酒場」（2021年開店）で新たに作り始めた人気料理の中から、家メシ、家飲みが楽しくなるようなレシピを選りすぐったのが本書。「ザクザク鶏から」「ポテトサラダ」など60品を超える“菱田屋の味”が再現できるよう、プロセス写真つきで掲載。初心者にもわかりやすく解説しています。年末年始の家飲みはもちろんのこと、一年中使える珠玉のレシピばかりです。

掲載メニューの一部、大公開！

■目次

一章 まずはこれ！ 菱田屋不滅の人気メニュー ザクザク鶏から／不滅の豚の生姜焼き／ジューシー肉シュウマイ／えびマヨ／しそロニサラダ 他二章 がっつりうまい！ ボリューム満点のおかずとつまみ豚肉のみそ漬け焼き／煮込まない麻婆豆腐／のっけ回鍋肉／皮なし餃子バーグ／揚げだしなす 他〈コラム〉卵でうまい！ ふわふわにらたま／だし巻き卵／つまみ卵炒飯 他三章 家飲みならでは！ さっくり＆じっくりつまみ裂裂鶏（サクサクチー）／鶏皮チップス／ソース焼きそば／無限ピーマン／ポテトサラダ 他 〈コラム〉野菜ひとつのこつまみ 湯びきレタスの中華風／ハルピンキャベツ 他四章 ささっとできる！ 満足こつまみ［加熱いらず］トマトの玉ねぎドレッシング／パクチーの塩昆布あえ／やみつききゅうり 他［あえる・かける］春雨サラダ／キャベツの花椒オイルあえ／しらすザーサイやっこ 他

■菱田屋店主・菱田アキラ（ひしだ あきら）

創業100年を超える、東京・駒場東大前の老舗定食屋「菱田屋」。アキラさんは行列の絶えないこの店の5代目。「菱田屋の料理でゆっくりお酒が飲みたい！」というリクエストにこたえ、2021年、「菱田屋酒場」をオープン。代々受け継がれた昔ながらの味を守りつつ、酒場オリジナルのメニューの開発にも余念がない。「菱田屋酒場」https://www.instagram.com/hishidaya_sakaba/

『「菱田屋」のつまみ＆おかず』（菱田アキラ）

2025年11月17日（月）刊行定価1,760円（税込） B5判、アジロ綴じ、112ページhttps://www.orangepage.net/books/1992※本書は『オレンジページ』2022年7月2日号～2025年11月2日号に掲載した「うちでへべレケ 菱田屋酒場」を再構成したものです。

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F株式会社オレンジページ総務企画部 広報担当：鈴木 press@orangepage.co.jp

