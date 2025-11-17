障がい福祉サービス事業に携わる全ての人へ『障害福祉サービス事業 開業・運営ハンドブック』～指定申請手続から運営指導対策、多機能型・多事業展開までを徹底解説～2025年11月21日発売

行政書士向井総合法務事務所

本書は、障がい福祉サービス事業を「これから始めたい」「安定的に運営したい」と考える方に向け、行政手続きから事業所運営、法令対応、多事業展開までを体系的にまとめた、実務者必携の最新ガイドです。

障がい福祉サービス事業を取り巻く制度は、法改正や行政指導の強化など、年々複雑化・高度化しています。開業・運営の現場では、「指定申請の手続きがわかりにくい」「運営指導の対応に不安がある」「複数事業を展開（多事業展開）したいが相性のいい事業がわからない」といった声が多く寄せられています。

本書は、こうした現場の課題に寄り添い、行政書士として多数の障がい福祉事業所の支援に携わってきた著者が、「制度の読み方と実務の動かし方」を具体的に解説した一冊です。

本書の特長

■ 指定申請手続の実務を完全解説

指定申請手続きのフローや注意点、関係法令のポイントをわかりやすく解説。

初めての開業でもスムーズに進められる構成となっています。

■ 運営指導への対策を掲載

運営指導のポイントを知り、普段から適正な運営をすることで、運営指導への不安を解消します。

運営指導で確認される文書一覧と確認事項をポイントを絞って解説しています。

■ 多機能型・多事業展開の実例紹介

筆者が経験した多機能型や多事業展開の事例をもとに事業所運営のポイントを解説。

福祉経営のスケールアップを目指す経営者様必読です。

■ 法令・通知をわかりやすく整理

制度の全体像を念頭に置きながら難解な法令や基準をかみ砕いて解説。

人員基準や運営基準、加算の算定要件などを理解できるので適正な事業所運営が可能となります。

■ 開業準備から経営安定まで一貫サポート

新規参入事業者から既存事業者まで役立つ実務書。

障がい福祉事業所をサポートする行政書士や社会保険労務士といった専門職にも役立ちます。

こんな方におすすめ

書誌情報

- 障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業の開業を検討している方- すでに事業を運営しており、行政手続・運営指導対策を強化したい方- 障がい福祉サービス事業、障がい児通所事業の経営者、管理者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、生活支援員や児童指導員などの現場の支援員- 行政書士・社会保険労務士・コンサルタントなど障がい福祉事業所を支援する専門職- 自治体・福祉行政担当者、経営企画担当者

書 名：障害福祉サービス事業 開業・運営ハンドブック

―指定申請手続きから運営指導対策、多機能型・多事業展開まで―

著 者：行政書士 向井 博

発行日：2025年11月21日

出版社：株式会社 日本法令

定 価：4,950円（税込）

体 裁：A5判／572ページ

ISBN-10 ‏ : ‎ 4539731009

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4539731000

販売先：全国主要書店・Amazonほかオンライン書店

著者紹介

向井 博（むかい・ひろし）

行政書士

障がい福祉サービス事業・障がい児通所支援事業の立ち上げ・運営支援を多数手がけ、多くの事業者に対し行政手続・運営改善のコンサルティングを実施。また、障がい福祉・介護分野に特化したスタートアップ支援や経営コンサルティング、M&Aに関するファイナンシャルアドバイスも手掛けている。

締めくくり

制度の理解と実務運用の「橋渡し」を担う本書は、これからの障がい福祉サービス事業を支える実践的なナビゲーションブックです。ぜひ事業所の机上に一冊、ご活用ください。

障がい福祉事業を専門とする行政書士事務所です。

障がい福祉事業の開業支援や運営支援の実績も豊富で、コンプライアンスを意識したコンサルティングを行っている。