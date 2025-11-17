韓国発のグローバルメイクアップブランド 「VDL(ヴィ・ディー・エル)」 は、型にとらわれない自由なデザインと親しみやすいデイリーウェアで注目を集めるソウル発のファッションブランド「SOFT SEOUL(ソフトソウル)」 と初のコラボレーションを実施いたします。限定コレクション 「Soft Glow Holiday Edition(ソフトグロウ ホリデーエディション)」 を、2025年11月21日(金)よりQoo10公式ショップにて発売いたします。

本コレクション「Soft Glow Holiday Edition」では、2025年11月1日(土)に発売された「VDL ピンクP エッセンスベース」をはじめ、SOFT SEOULのロゴ入りキーチャームが付属した「VDL チークステイン リキッド ブラッシャー」全4色、さらにVDLの人気アイテムであるブラッシャーとハイライターをひとつにした「VDL チークステイン ブラッシャー＆ハイライター」の限定新製品２種をラインアップ。全6種類の特別企画セットとして展開いたします。それぞれのセットには、SOFT SEOULとのコラボならではの限定特典も付属いたします。SOFT SEOULが提案する日常に溶け込む上品なカジュアルスタイルと、VDLがお届けする本コレクションは、日常に特別なきらめきを添えるホリデーシーズン限定アイテムです。また、本商品は11月21日(金)から開催される「Qoo10メガ割」の対象商品となり、期間中はさらにお得な価格でお買い求めいただけます。SOFT SEOULの感性とVDLの世界観が溢れる、この冬だけの 限定コレクションを、ぜひお楽しみください。

◆企画セット情報

展開内容：全6種SOFT SEOULの感性があふれる限定パッケージやグッズがポイント！

①VDL ピンクＰ エッセンスベース企画セット(1種類)

商品構成商品名：VDL ピンクP エッセンスベース (本品) 特典・VDL カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション A02(ソフトソウル ミニ)・SOFT SEOUL×VDL ソフト グロウ ステッカー販売価格： 3,390円(税込)

② VDL チークステイン リキッド ブラッシャー企画セット(4種)

商品構成商品名：VDL チークステイン リキッド ブラッシャー(本品)特典：VDL フィンガー パフ & ポーチ キーリング販売価格：1,980円(税込)

③ VDL チークステイン ブラッシャー＆ハイライター企画セット(2種)

商品構成商品名：VDL チークステイン ブラッシャー＆ハイライター特典：VDL 三角 チーク ブラシ販売価格：2,310円(税込)

④ VDL チークステイン ブラッシャー企画セット(2色)

商品構成商品名：VDL チークステイン ブラッシャー 特典：VDL 三角 チーク ブラシ販売価格：2,310円(税込)

⑤ VDL カバーステイン パーフェクティングクッション ファンデーション 企画セット(4色)

商品構成商品名：VDL カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション、リフィル付き 特典・VDL ピンクＰ エッセンスベース 10mL (サンプル)・SOFT SEOUL×VDL ソフト グロウ エディション ポーチ・SOFT SEOUL×VDL ソフト グロウ ステッカー販売価格： 3,830円(税込)

⑥ VDL カバーステイン パーフェクティング ファンデーション A02 企画セット(1色)

商品構成商品名：VDL カバーステイン パーフェクティング ファンデーション 特典 ・VDL ピンクＰ エッセンスベース 10mL (サンプル) ・SOFT SEOUL×VDL ソフト グロウ エディション ポーチ ・SOFT SEOUL×VDL ソフト グロウ ステッカー販売価格： 3,830円(税込)

◆11月発売商品紹介

商品名：ＶＤＬ ピンクＰ エッセンスベース容量：40mL単品価格：3,190円(税込)商品特徴ローズ由来PDRN＊1配合の化粧ノリを高めてくれるエッセンスベースでうるおい美肌へ乾燥肌・インナードライ肌にもおすすめな保湿プレベース。肌の上に均一でなめらかな膜を形成する「フィルムフォーマー」を採用し、ベースメイクの密着効果を強化。ローズ由来の植物性PDRN＊1と「Three Pink Prep (ナイアシンアミド＊2、パンテノール＊3、ピンクビタミン＊4)」を配合。乾燥や乾燥によるくすみにアプローチしてハリとツヤのある肌へ導きます。13種の美容液成分＊5を94％以上配合したウォータリーテクスチャーが、スキンケアしながらなめらかな肌を保ち、明るく透明感のある仕上がりを叶えます。＊1 整肌成分：ＤＮＡ－Ｎａ＊2 整肌成分＊3 保湿成分＊4 着色剤：シアノコバラミン＊5 溶剤：水、ＤＰＧ、１，２－ヘキサンジオール、ＢＧ、プロパンジオール 保湿成分：ナイアシンアミド、グリセレス－２６、ベタイン、グリセリン、パンテノール、ダマスクバラ花エキス、エチルヘキシルグリセリン 整肌成分：ＤＮＡ－Ｎａ

商品名：ＶＤＬ チークステイン リキッド ブラッシャー カラー：全４色容量：10.5mL価格：1,980円(税込)商品特徴まるで恋に落ちたような血色感。VDL「初恋チーク」ブラッシャーが新登場。頬にのせた瞬間、ふんわり“ぽよん”と広がるやさしいカラー。まるで恋したときのように、じゅんわり内側からにじむような血色感を与えるリキッドタイプのブラッシャーで、程よいツヤ感のあるセミグロウに仕上がります。軽やかでみずみずしいテクスチャーが肌にぴたっと密着し、ムラのない美しい発色をキープ。白みピンクやラベンダーモーブなどのパステルカラーが透明感と立体感をプラスし、思わず触れたくなるようなふんわり頬を演出します。ふんわりとした透け感のある発色から、内側からぽわんとにじむような血色感まで。どんな肌トーンの方にもなじみやすい絶妙なカラーで、思いのままに楽しめます。ベースメイクの上からもなめらかに伸びるイージーブレンディング設計で、明るく清純な印象を演出します。

商品名：ＶＤＬ チークステイン ブラッシャー＆ハイライターカラー：全2種容量：6g価格：2,310円(税込)商品特徴VDL人気チークの進化型！チーク＆ハイライターが1つで完成する2in1限定アイテム登場VDLから、人気チークシリーズの新作として、チークとハイライターが1つになった限定2in1アイテムが登場。頬にのせた瞬間、ふんわり“ぽよん”と広がるバレエコアカラーで、内側からじゅんわりと血色感を演出します。ソフトな発色のブラーリングチークと、しっとりツヤのむにっとゼリーハイライターが１つのアイテムに。チークはベルベットパウダーが肌に密着して、ムラなくふんわりと発色。ハイライターはシマーパールカラーが、頬に自然な光沢感を与え、血色感とツヤを同時に与えます。カラーはブルーベースにおすすめの#16とイエローベースにおすすめの#17の2種展開。パーソナルカラーに合わせて選べるので、毎日のデイリーメイクもより簡単に、自然に美しく仕上がります。1つでチークとハイライターを楽しめるスペシャル限定アイテムは、血色感とツヤをプラスし、日常のメイクをぐっと華やかに演出します。

商品名：VDL チークステイン ブラッシャーカラー：コラボ限定デザイン2色 （０１ バウンシング ピーチ/１１ ボヘミアン ピンク）容量：6g価格：2,310円(税込)商品特徴VDLの大人気アイテム「뽀용(ぽよん)チーク」の人気カラー01番と11番にSOFT SEOULの感性のデザインを取り入れた限定パッケージになります。“뽀용(ぽよん)”とは、韓国語で白みたっぷりのパステルカラーを表現した言葉で、まるでミルクを一滴垂らしたような、ふんわりとした柔らかな発色が特長です。内側からにじむような血色感を演出し、清純さと上品な可愛らしさを引き立ててくれます。また、ベルベットのようにやわらかなパウダーが肌にムラなく密着し、ブラーリング効果で毛穴や凹凸をふんわりカバー。くすみにくく、明るさが続くことも魅力です。さらに、ミラー付きのスリム＆スリークなコンパクト設計で、持ち運びにも便利なデイリー使いにぴったりなアイテム。カラーに合わせたキュートなパッケージは、まるでお菓子のようなかわいさを感じさせてくれます。

商品名：ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーションカラー：コラボ限定デザイン4色(A00、A02、V02、A03)容量：13g単品価格：3,630円(税込)商品特徴VDL人気ファンデシリーズから登場！「０キョリ級クッションファンデーション＊1」薄くて柔らかい「もちふわパフ」で肌に密着し、毛穴や肌悩みを自然にカバー。皮脂吸着パウダー＊2と柔軟性ポリマー＊3配合で、崩れにくいロングラスティング。さらに、発酵工法で得られた天然保湿高分子＊4を配合。みずみずしい肌をキープ。ヴィーガンフォーミュラ＊5。SPF35・PA++の紫外線防止効果もあり、日常使いにぴったりです。本企画では人気のカラー４色展開で、近距離でもハリ感のあるなめらか肌を演出する「０キョリ級クッションファンデーション＊1」、この冬おすすめのマストアイテムです。＊1 ０キョリ級クッションとは、近距離で見ても美しい仕上がりのクッションファンデーションのことです。(当社比)＊2 増量剤：シリカ ＊3 皮膜形成剤：トリメチルシロキシケイ酸＊4 整肌成分：ビオサッカリドガムー１＊5 韓国ヴィーガン認証院認証取得

商品名：ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング ファンデーションカラー：コラボ限定デザイン１色（A02）容量：30mL単品価格：3,630円(税込)商品特徴肌にぴったりフィット、薄くて軽い密着！VDLの名品リキッドファンデーション肌にぴったりフィットし、薄くて軽いカバーメイクを実現するリキッドファンデーション。空気のようなつけ心地で、長時間＊1崩れにくく、自然で均一な肌を演出します。従来品＊2と比べ、多様なサイズの粉体を配合し、少量でもピタッと密着カバー。さらに、発酵工法で得られた天然保湿高分子＊3を配合。水分を抱え込み、うるおいをキープ。SPF35・PA++の紫外線防止効果も備え、日常の紫外線から肌をやさしく守ります。ヴィーガンフォーミュラ＊4で、毎日のメイクにも安心。＊1 持続データ 韓国外部試験機関にて取得済み＊2 VDL パーフェクティング ラスト ファンデーション＊3 整肌成分：ビオサッカリドガムー１＊4 韓国ヴィーガン認証院認証取得

◆ブランド紹介

「VDL（ヴィ・ディー ・エル）」は、現代を生きる女性の「美しさ」への夢と希望を実現すべく、2012年にブランドデビューした 韓国発のグローバルメイクアップブランドです。世界的な有名メイクアップアーティストのウェンディ・ロウとLG生活健康が共同で立ち上げました。フェイス、アイ、リップメイクアイテムを多数そろえ、中でもベースメイクは海外のプロメイクアップアーティストの間でも支持されています。■VDL Japan 公式ページhttps://www.vdlcosmetics.jp/■VDL公式インスタグラムhttps://www.instagram.com/vdl_japan/■VDL公式X（旧：Twitter）https://twitter.com/vdl_japan

エフエムジー & ミッション株式会社代表者： 取締役社長 中 陽次設立： 1973年所在地： 【本店】東京都港区新橋1-5-1 【事業所】 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YIC 15 階 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.fmg-mission.jp/