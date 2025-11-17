「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」大会配信スケジュール決定と開催記念SNSキャンペーン実施のお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ協会

全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は、11月22日からプロシードアリーナHIKONEにおいて開催する「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」について、大会のスケジュールと配信が決定したことをお知らせします。あわせて、開催を記念してSNSにてキャンペーンを実施します。

「全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権」は、今年で7回目を迎えるｅスポーツの全国大会です。「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会)」の文化プログラムとして開催される今大会には、3つの競技種目に、約23万人が参加しました。

決勝大会の会場であるプロシードアリーナHIKONEには、各種目の熾烈な予選を勝ち抜いた46名の選手が集結し、全国47都道府県の頂点を目指して、熱い戦いが繰り広げられます。公式サイトにて大会の配信スケジュールも公開していますので、会場へ来られない全国のeスポーツファンの皆さまも、地元代表の選手たちへ、ぜひ熱い声援を送ってください。

また、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」の会場では、競技種目となっているタイトルをはじめ、さまざまなeスポーツタイトルの体験会も実施します。会場へお越しのお客様は、ぜひこの機会に幅広くeスポーツを知っていただければと思います。

【大会スケジュール】

11月22日（土）

13:00 ～ 13:45 開会式

14:15 ～ 15:15 「鉄拳8」 エキシビションマッチ

15:30 ～ 18:00 各種目 決勝トーナメント中継

YouTube） https://www.youtube.com/live/c7v_-jESM9A

ニコニコ） https://live.nicovideo.jp/watch/lv349058767

11月23日（日）

10:30 ～ 12:00 「ぷよぷよeスポーツ」（小学生の部、オープン参加の部） 決勝

12:30 ～ 14:00 「パズドラ」 決勝

14:30 ～ 16:00 「eFootball(TM)」 決勝

16:00 ～ 16:30 表彰式・閉会式

YouTube） https://www.youtube.com/live/N8mozECcLOE

ニコニコ） https://live.nicovideo.jp/watch/lv349058791

また、本選手権の開催を記念して、JESUオフィシャルスポンサーであるマウスコンピューターのJESU公認PCが抽選で３名様に当たるSNSキャンペーンを実施します。

キャンペーンには、JESUの公式 X（旧 Twitter）アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすることで誰でも参加できます。会場に来られる方も、配信でチェックする方も、ぜひキャンペーンに参加して、賞品ゲットにチャレンジして頂ければと思います。

JESU公式X（旧Twitter）： https://x.com/JeSUofficial

キャンペーン対象ポスト： https://x.com/JeSUofficial/status/1990287758636802454

■賞品

フォロー&リポストをした方の中から、抽選で３名様に下記賞品をプレゼントします。

製品名： G TUNE DG-I7G70（JESU公認PC）

型番： DGI7G70B7BDDW101DECJESU

製品概要： Windows 11 Home【JESU公認PC】GeForce RTX 5070 & インテル Core i7 プロセッサー 14700F 搭載。快適なゲームプレイや動画編集、配信におすすめです。※ゲーミングキーボード・マウス標準搭載

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g70b7bddw101decjesu/

■抽選結果発表

当選者にはJESU公式XアカウントのDM にて、2025年12月5日（金）までにお知らせします。賞品の発送は2025年12月下旬を予定しています。

■応募方法

１.JESU公式Xアカウント（@JeSUofficial）をフォロー

２.こちらのポスト（ https://x.com/JeSUofficial/status/1990287758636802454）をリポスト

※投稿を非公開に設定されている方の投稿は対象外となります。

※2025年12月5日（金）以前にJESU公式Xアカウントのフォローを外している場合は、抽選の対象となりませんのであらかじめご了承ください。

＜「eFootball(TM)」 本大会 5回戦出場選手＞

https://e-football.konami.net/kokuspo2025/

https://x.com/we_konami

滋賀県・ざんこー選手（モバイル）、memuun選手（家庭用）

千葉県・えーおー選手（モバイル）、UDI選手（家庭用）

東京都・らい選手（モバイル）、ざわし選手（家庭用）

静岡県・さといもんきー選手（モバイル）、くりはら選手（家庭用）

熊本県・竜巻選手（モバイル）、くま選手（家庭用）

＜「パズドラ」 ブロック代表選手および大会日程＞

https://pad-esports.gungho.jp/2025shiga/qualifying.html

https://x.com/gungho_fes

北海道・東北 （1位：北海道・konimana選手、2位：宮城県・人参ドスコイ侍選手）

九州・沖縄 （1位：佐賀県・ktnh選手、2位：熊本県・サーモンはまち選手）

北信越・東海 （1位：岐阜県・SK選手、2位：富山県・マーチ選手）

関東 （1位：千葉県・ファミリーァ選手、2位：埼玉県・ハンミョウ選手）

中国・四国 （1位：広島県・はるまき選手、2位：岡山県・ゆうちゃん選手）

近畿 （1位：京都府・もわくん選手、2位：奈良県・なかじん選手）

開催県 （1位：とかげ合騒曲選手、2位：ハニ選手、3位：きゃりーはやはや選手、4位：くら選手）

＜「ぷよぷよeスポーツ」 本大会出場選手および日程＞

https://info-esports.sega.jp/puyo/detail/6141/

https://x.com/EsportsSega

■小学生の部 11/22（土）予選リーグ、準決勝：10:00～13:00、11/23（日）決勝：10:30～12:00

北海道・東北 北海道・ルート選手

関東 栃木県・おうすけ選手、 神奈川県・いつき選手

北信越 長野県・くへいじ選手

東海 岐阜県・たぴおか3ごう選手

関西 京都府・リュウ選手

中国・四国 高知県・翔太選手

九州・沖縄 福岡県・グッシー選手

滋賀 滋賀県・よし選手

スコアタック 東京都・やっつん選手

■オープン参加の部 11/22（土）予選リーグ、準決勝：14:00～17:00、11/23（日）決勝：10:30～12:00

北海道・東北 秋田県・にゃんきち選手

関東 東京都・ゆうき選手、 神奈川県・ぷにちゃん選手

北信越 石川県・zyu-den選手

東海 静岡県・人間国宝ABぞー選手

関西 兵庫県・はまち選手

中国・四国 香川県・リクティア選手

九州・沖縄 鹿児島県・ながれ選手

滋賀 滋賀県・時雨選手

スコアタック 東京都・hov選手

＜「グランツーリスモ７」 スペシャルグランプリ 大会概要＞

https://www.groovesync.com/gt2025shiga/

https://x.com/gt_kokutai

11/22（土）予選レース： 決勝レースに出場する各部門12名の選手を選抜

11/23（日）決勝レース： 日本最速の座をかけたレース

U-18の部 レース情報

使用車種：MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25

コース：筑波サーキット

一般の部 レース情報

使用車種：MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT

コース：スパ・フランコルシャン

＜「鉄拳8」 エキシビションマッチ 概要＞

関西の「鉄拳」プロライセンス選手がプライドを懸けて激突！3on3エキシビションマッチ！

実況・解説： ゲンヤ、WATANABE

出場選手： 破壊王、加齢、用心BΩY、太平洋の暴れん坊、マツバ、ser

（いずれも出演予定／順不同）

【大会概要】

名称： 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA

日程： 2025年11月22日（土）、23日（日）

会場： プロシードアリーナHIKONE （彦根市スポーツ・文化交流センター）

入場料： 無料

競技種目（タイトル）： 「eFootball(TM)」、 「パズドラ」、 「ぷよぷよeスポーツ」

エキシビションマッチ： 「グランツーリスモ７」、「鉄拳8」

URL： https://jesu.or.jp/2025shiga/

主催： 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA 実行委員会

（株式会社エフエム滋賀、びわ湖放送株式会社、一般社団法人滋賀県eスポーツ協会、一般社団法人日本eスポーツ協会）

後援：内閣府、デジタル庁、スポーツ庁、経済産業省、滋賀県、彦根市、公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

◆全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権について

「全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権」は、都道府県の代表選手が複数の種目で競い合うeスポーツの全国大会です。2019年10月に「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の文化プログラムとして初めて開催され、今年で7回目を迎えます。第1回大会は開催地である茨城県が、第2回（2020年/鹿児島）と第3回（2021年/三重）は大阪府が優勝しました。第4回大会以降（2022年/栃木、2023年/鹿児島、2024年/佐賀）は、東京都が三連覇を果たしています。

◆「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」文化プログラム事業について

「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ（第79回国民スポーツ大会・第24 回全国障害者スポーツ大会）」両大会と併せて歴史や文化、自然など滋賀の魅力を文化プログラム事業として発信し、両大会の開催機運を盛り上げるものです。