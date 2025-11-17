「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」大会配信スケジュール決定と開催記念SNSキャンペーン実施のお知らせ

全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は、11月22日からプロシードアリーナHIKONEにおいて開催する「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」について、大会のスケジュールと配信が決定したことをお知らせします。あわせて、開催を記念してSNSにてキャンペーンを実施します。



「全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権」は、今年で7回目を迎えるｅスポーツの全国大会です。「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会)」の文化プログラムとして開催される今大会には、3つの競技種目に、約23万人が参加しました。



決勝大会の会場であるプロシードアリーナHIKONEには、各種目の熾烈な予選を勝ち抜いた46名の選手が集結し、全国47都道府県の頂点を目指して、熱い戦いが繰り広げられます。公式サイトにて大会の配信スケジュールも公開していますので、会場へ来られない全国のeスポーツファンの皆さまも、地元代表の選手たちへ、ぜひ熱い声援を送ってください。



また、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」の会場では、競技種目となっているタイトルをはじめ、さまざまなeスポーツタイトルの体験会も実施します。会場へお越しのお客様は、ぜひこの機会に幅広くeスポーツを知っていただければと思います。





【大会スケジュール】


11月22日（土）


　13:00 ～ 13:45 開会式


　14:15 ～ 15:15 「鉄拳8」 エキシビションマッチ


　15:30 ～ 18:00 各種目 決勝トーナメント中継


YouTube） https://www.youtube.com/live/c7v_-jESM9A


ニコニコ） https://live.nicovideo.jp/watch/lv349058767




11月23日（日）


　10:30 ～ 12:00 「ぷよぷよeスポーツ」（小学生の部、オープン参加の部） 決勝


　12:30 ～ 14:00 「パズドラ」 決勝


　14:30 ～ 16:00 「eFootball(TM)」 決勝


　16:00 ～ 16:30 表彰式・閉会式


YouTube） https://www.youtube.com/live/N8mozECcLOE


ニコニコ） https://live.nicovideo.jp/watch/lv349058791




また、本選手権の開催を記念して、JESUオフィシャルスポンサーであるマウスコンピューターのJESU公認PCが抽選で３名様に当たるSNSキャンペーンを実施します。


キャンペーンには、JESUの公式 X（旧 Twitter）アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすることで誰でも参加できます。会場に来られる方も、配信でチェックする方も、ぜひキャンペーンに参加して、賞品ゲットにチャレンジして頂ければと思います。



JESU公式X（旧Twitter）： https://x.com/JeSUofficial


キャンペーン対象ポスト： https://x.com/JeSUofficial/status/1990287758636802454



■賞品


フォロー&リポストをした方の中から、抽選で３名様に下記賞品をプレゼントします。



製品名：　G TUNE DG-I7G70（JESU公認PC）


型番：　DGI7G70B7BDDW101DECJESU


製品概要：　Windows 11 Home【JESU公認PC】GeForce RTX 5070 & インテル Core i7 プロセッサー 14700F 搭載。快適なゲームプレイや動画編集、配信におすすめです。※ゲーミングキーボード・マウス標準搭載


https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g70b7bddw101decjesu/





■抽選結果発表


当選者にはJESU公式XアカウントのDM にて、2025年12月5日（金）までにお知らせします。賞品の発送は2025年12月下旬を予定しています。



■応募方法


１.JESU公式Xアカウント（@JeSUofficial）をフォロー


２.こちらのポスト（ https://x.com/JeSUofficial/status/1990287758636802454）をリポスト


※投稿を非公開に設定されている方の投稿は対象外となります。


※2025年12月5日（金）以前にJESU公式Xアカウントのフォローを外している場合は、抽選の対象となりませんのであらかじめご了承ください。




＜「eFootball(TM)」 本大会 5回戦出場選手＞　


https://e-football.konami.net/kokuspo2025/


https://x.com/we_konami


滋賀県・ざんこー選手（モバイル）、memuun選手（家庭用）


千葉県・えーおー選手（モバイル）、UDI選手（家庭用）


東京都・らい選手（モバイル）、ざわし選手（家庭用）


静岡県・さといもんきー選手（モバイル）、くりはら選手（家庭用）


熊本県・竜巻選手（モバイル）、くま選手（家庭用）





＜「パズドラ」 ブロック代表選手および大会日程＞　


https://pad-esports.gungho.jp/2025shiga/qualifying.html


https://x.com/gungho_fes


北海道・東北　（1位：北海道・konimana選手、2位：宮城県・人参ドスコイ侍選手）


九州・沖縄　（1位：佐賀県・ktnh選手、2位：熊本県・サーモンはまち選手）


北信越・東海　（1位：岐阜県・SK選手、2位：富山県・マーチ選手）


関東　（1位：千葉県・ファミリーァ選手、2位：埼玉県・ハンミョウ選手）


中国・四国　（1位：広島県・はるまき選手、2位：岡山県・ゆうちゃん選手）


近畿　（1位：京都府・もわくん選手、2位：奈良県・なかじん選手）


開催県　（1位：とかげ合騒曲選手、2位：ハニ選手、3位：きゃりーはやはや選手、4位：くら選手）





＜「ぷよぷよeスポーツ」 本大会出場選手および日程＞


https://info-esports.sega.jp/puyo/detail/6141/


https://x.com/EsportsSega


■小学生の部　11/22（土）予選リーグ、準決勝：10:00～13:00、11/23（日）決勝：10:30～12:00


北海道・東北 北海道・ルート選手


関東　 栃木県・おうすけ選手、　神奈川県・いつき選手


北信越　 長野県・くへいじ選手


東海　 岐阜県・たぴおか3ごう選手


関西　 京都府・リュウ選手


中国・四国　 高知県・翔太選手


九州・沖縄　 福岡県・グッシー選手


滋賀　 滋賀県・よし選手


スコアタック 東京都・やっつん選手




■オープン参加の部 11/22（土）予選リーグ、準決勝：14:00～17:00、11/23（日）決勝：10:30～12:00


北海道・東北 秋田県・にゃんきち選手


関東　 東京都・ゆうき選手、　神奈川県・ぷにちゃん選手


北信越　 石川県・zyu-den選手


東海　 静岡県・人間国宝ABぞー選手


関西　 兵庫県・はまち選手


中国・四国　 香川県・リクティア選手


九州・沖縄　 鹿児島県・ながれ選手


滋賀　 滋賀県・時雨選手


スコアタック 東京都・hov選手





＜「グランツーリスモ７」 スペシャルグランプリ 大会概要＞　


https://www.groovesync.com/gt2025shiga/


https://x.com/gt_kokutai


11/22（土）予選レース：　決勝レースに出場する各部門12名の選手を選抜


11/23（日）決勝レース：　日本最速の座をかけたレース



U-18の部 レース情報


使用車種：MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25


コース：筑波サーキット



一般の部 レース情報


使用車種：MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT


コース：スパ・フランコルシャン




＜「鉄拳8」 エキシビションマッチ 概要＞　


関西の「鉄拳」プロライセンス選手がプライドを懸けて激突！3on3エキシビションマッチ！


実況・解説：　ゲンヤ、WATANABE


出場選手：　破壊王、加齢、用心BΩY、太平洋の暴れん坊、マツバ、ser


（いずれも出演予定／順不同）






【大会概要】


名称：　全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA


日程：　2025年11月22日（土）、23日（日）


会場：　プロシードアリーナHIKONE （彦根市スポーツ・文化交流センター）


入場料：　無料


競技種目（タイトル）： 「eFootball(TM)」、 「パズドラ」、　「ぷよぷよeスポーツ」


エキシビションマッチ： 「グランツーリスモ７」、「鉄拳8」


URL：　https://jesu.or.jp/2025shiga/


主催： 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA 実行委員会


（株式会社エフエム滋賀、びわ湖放送株式会社、一般社団法人滋賀県eスポーツ協会、一般社団法人日本eスポーツ協会）


後援：内閣府、デジタル庁、スポーツ庁、経済産業省、滋賀県、彦根市、公益財団法人ミズノスポーツ振興財団





◆全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権について


「全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権」は、都道府県の代表選手が複数の種目で競い合うeスポーツの全国大会です。2019年10月に「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の文化プログラムとして初めて開催され、今年で7回目を迎えます。第1回大会は開催地である茨城県が、第2回（2020年/鹿児島）と第3回（2021年/三重）は大阪府が優勝しました。第4回大会以降（2022年/栃木、2023年/鹿児島、2024年/佐賀）は、東京都が三連覇を果たしています。






◆「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」文化プログラム事業について



「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ（第79回国民スポーツ大会・第24 回全国障害者スポーツ大会）」両大会と併せて歴史や文化、自然など滋賀の魅力を文化プログラム事業として発信し、両大会の開催機運を盛り上げるものです。