【Qoo10メガ割】LIPSで2種類の限定クーポンを配布中！気になるコスメをお得にGETしよう

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」は、2025年11月21日(金)17:00～12月3日(水)23:59に開催されるQoo10「メガ割」とのコラボ企画として、LIPSアプリ内に専用タブの開設およびQoo10で使用可能な2種類のLIPS限定クーポンを配布いたします。

LIPSでも購入品レビューが続出！大人気のQoo10「メガ割」

さるみか 🌹さん（@salut_mika）DOMEさん（@dome0724）

「メガ割」は、美容感度の高いLIPSユーザーをはじめ、多くの人が関心を寄せるインターネット総合ショッピングモールQoo10最大のキャンペーン。20%割引クーポンを活用することで、気になるアイテムをさらにお得に購入することが可能に。

実際にQoo10「メガ割」での戦利品レビューや、おすすめアイテムをまとめたクチコミ投稿など、LIPS内でも大きな話題となっており、ユーザーからの関心の高さがうかがえます。

LIPSアプリ内に、専用タブが登場！

LIPSでは、Qoo10「メガ割」開催に合わせてアプリ内に"メガ割専用タブ"を設置。「Qoo10 ONLY」「人気商品」など、注目度の高いアイテムを厳選して一覧化してお届け。運命のアイテムとの出会いや、トレンド性の高いアイテムについてLIPSのクチコミで確認できるなど、「メガ割」をさらに楽しめる充実したコンテンツをご用意しています。

国内最大級(*1)の美容プラットフォームであるLIPSが保持するクチコミデータや商品データを活用し、LIPSユーザーが熱視線を送るブランドや話題のアイテムに関する情報を、スムーズに入手することができる期間限定のコンテンツをぜひご覧ください。

*1：出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android、合計：2023年1月～2025年2月

2種類の「LIPS限定クーポン」を配布中！お得にコスメを購入しよう

Qoo10「メガ割」の20%クーポンに加えて、いつもLIPSをご愛用いただいているユーザーのみなさまへ感謝を込めて、LIPS限定の2種類のクーポンをご用意しました。ぜひこの機会にご活用ください。

１.LIPS限定カートクーポン

Qoo10特設ページに記載されたパスワードを入力することで、利用可能なクーポンになります。

「メガ割」開催期間中、先着30,000名様限定で、15%オフのクーポンを配布しています。

※1,000円（税込）以上のご購入で15％（最大1,000円割引）が適用されます。なお、クーポンの使用期限は取得日から14日後の23:59までとなります。

カートクーポンの詳細をみる :https://special.qoo10.jp/DynamicAD/5586/

２.LIPS限定SHOPクーポン

Qoo10「メガ割」とLIPSのコラボ企画に参加いただいたブランド様のアイテムがお得に購入できるクーポンです。

※利用条件については、ショップごとに異なりますので、詳細は遷移先のQoo10特設ページよりご確認ください。

Qoo10「メガ割」をさらに盛り上げる、投稿イベントも実施中！

ショップクーポンの詳細をみる :https://special.qoo10.jp/DynamicAD/5587/

より多くの方にQoo10「メガ割」コラボ企画を楽しんでいただくため、LIPSユーザーから大好評のイベントである「LIPS投稿アワード」を開催しています。気になるアイテムや実際の購入品について、LIPSにクチコミを投稿してみてくださいね。

【投稿期間】

2025年12月7日(日) 23:59まで

【イベント概要】

LIPSにて「#Qoo10メガ割」のハッシュタグがついた「メガ割」に関するクチコミ投稿から、最優秀賞・優秀賞・新人賞が決まります。豪華景品の内容については下記をご覧ください。

最優秀賞（5名）：LIPSポイント10,000円相当分

優秀賞（30名）：LIPSポイント3,000円相当分

新人賞（5名）：LIPSポイント3,000円相当分

※「LIPSショッピング」のお買い物で、LIPSポイント1pt=1円として使用することができます。

※「新人賞」については、該当なしの場合もございます。

■「LIPS投稿アワード」の詳細は、下記もあわせてご覧ください。

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年2月には累計1,300万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年2月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

