雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、温泉や銭湯で大人気の「びん商品」4品目を2025年11月より2026年2月中旬（予定）まで“冬の季節限定パッケージ”にて順次発売※いたします。

●雪印メグミルクおいしい牛乳 / 種類別名称：牛乳●雪印コーヒー / 同：乳飲料●雪印フルーツ / 同：乳飲料●雪印いちご / 同：乳飲料各内容量：瓶180ml、地域：沖縄除く全国、「雪印いちご」のみ九州・沖縄除く全国、期間：2025年11月～2026年2月中旬（予定）※商品・地域によって発売・終了時期が異なります。“冬の季節限定パッケージ”は、「雪印メグミルクおいしい牛乳」「雪印コーヒー」「雪印フルーツ」「雪印いちご」の4品目にて展開します。スキーを楽しむ雪だるまや温泉に入るかわいい動物たちをデザインし、皆様のコレクター精神をくすぐるような、大人から子どもまでお楽しみいただける商品をイメージしました。日頃、びん商品をご愛顧いただいているお客様にはこれまでにないワクワク感を、また、これまであまりびん商品に馴染みがなかったお客様には、これを機に手に取ってびん商品の良さを体験していただきたいと思います。 雪印メグミルクは、今後も皆様に愛されるびん商品の販売継続に努めてまいります。

販売方法

① 宅配商品をご利用いただいている方を対象に、全国の雪印メグミルク販売店より「ゆあがりセット」として各種類１本ずつ4本セットで、ご家庭へお届けします。 ※通常商品（単品）をご契約の方にも、冬の季節限定パッケージでのお届けとなります。※九州地方は本セットに「雪印いちご」は含まれません。

② 温浴施設に設置された雪印メグミルクの自動販売機やショーケースにて販売します。びん商品をデザインしたラッピング自販機も全国120台展開中です。

お客様からの商品に関するお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】【 雪印メグミルク 宅配サービス：https://www.meg-snow.com/takuhai/ 】