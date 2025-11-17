【CES 2026部門最高賞受賞】Zettlab AI NAS、12月よりMakuakeで先行販売

Zettlab Innovation Technology Co., Ltd.https://www.ces.tech/ces-innovation-awards/2026

2025年11月5日、Zettlab Innovation Technology Co., Ltd.（本社：中国・深圳市、代表取締役：Noah Guo）のAI搭載NASデバイス「Zettlab AI NAS」が、世界最大級のテクノロジー展示会CES 2026にて「Computer Peripherals & Accessories（コンピュータ周辺機器・アクセサリー部門）」の「Best of Innovation Award」を受賞したことをお知らせいたします。

CES Innovation Awardsでは、応募製品の中から基準を満たした製品に「Honoree（イノベーション受賞）」が授与され、さらに各部門で最も優れた製品が「Best of Innovation（部門最高賞）」として選出されます。Zettlab AI NASは、この部門で最高評価を獲得し、革新性と実用性の両面で高く評価されました。



■世界が認めた「AI × ストレージ」技術

Zettlab AI NASは、最新のAIアルゴリズムとハードウェア最適化技術を融合した次世代ネットワークストレージ（NAS）です。オンデバイスAIを搭載することで、ユーザーのデータをクラウドにアップロードすることなく、安全に管理可能です。AIが画像・音声・動画・文書ファイルを理解し、自然言語で検索できるほか、あらゆる形式のファイルを横断して内容を理解し、質問に答える「マルチモーダル知識QA」機能にも対応しています。

さらに、AI自動分類（AI Categories）、音声自動文字起こし（AI Transcription）、音声キーワード検索（Spoken Keyword Search）などの機能により、データ検索の精度とスピードを大幅に向上させています。





■デザインと体験を刷新するNASインターフェース

Zettlab AI NASは、情報表示ディスプレイとRGBアンビエントライトを搭載。ストレージ利用状況やシステム状態を一目で確認でき、照明カラーや発光モードも自由にカスタマイズ可能です。デジタル情報を“視覚の演出”として表現する、新しい「見るNAS体験」を提供します。





■日本初上陸、Makuakeで先行販売

Zettlabは日本市場への本格展開を開始します。2025年12月中旬より、日本最大級の応援購入サイト「Makuake」にて先行販売を実施し、日本の皆様にいち早くAIストレージ体験をお届けします。

■モデル展開

D8 Ultra：ハイエンド、8ベイ、10GbE対応、AIチップ搭載

D6 Ultra：ハイエンド、6ベイ、10GbE対応、AIチップ搭載

D6：性能と価格のバランスに優れた6ベイ、幅広い用途に対応可能

D4：個人利用や中小規模向けの4ベイ、使いやすい設計

D2：初心者や個人利用に最適な2ベイ（日本向け仕様）

■Makuake詳細

プロジェクト開始：2025年12月中旬

プロジェクト終了：2026年3月上旬

LP：https://jp.zettlab.com/

■会社概要

企業名：Zettlab Innovation Technology Co., Ltd.

代表者：Noah Guo

設立年月：2023年11月

本社所在地：Shenzhen, China

事業内容：AIストレージおよびネットワークソリューションの開発・販売

■日本市場への位置付け

Zettlab AI NASは、日本初上陸のプロダクトとして、個人ユーザーからクリエイター、中小規模オフィスまで幅広い層をターゲットに展開します。「安心・高速・大容量」なAI NASの普及を目指します。

＜報道関係者お問い合わせ先＞

Zettlab広報事務局

MAIL：japan.sales@zettlab.com

担当：米田



