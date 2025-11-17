保育・教育業界において、人手不足の深刻化や、多様化するニーズへの対応が重要な課題となる中、現場の最前線で組織運営を担う園長先生のリーダーシップと知識をより充実させる機会が求められています。

こうした背景を踏まえ、保育・教育施設向けICTサービスを提供する株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、2025年10月21日、22日、23日の3日間、全国の保育園、幼稚園、こども園の園長・施設長を対象にした「園長先生カンファレンス2025」を開催いたしました。

「保育のいまとこれから」を考える本イベントの開催報告と、無料の見逃し配信の方法についてお知らせします。



■「園長先生カンファレンス2025」開催概要

「園長先生カンファレンス」は、保育園・こども園・幼稚園などの園長先生を対象に、日々の業務に役立つ内容を凝縮して学べるオンラインイベントです。コドモンでは2022年から毎年秋に開催し、今年で4年目を迎えました。本年は、“「保育のいまとこれから」を考える3日間”をテーマに、保育業界の動向や今求められる「保育の質」「人材育成」などを題材に、専門家が登壇する全9セッションを開催しました。【開催概要】開催日・時間：2025年10月21日(火)、22日(水)、23日(木) 各日11:00～16:00参加者対象：全国の保育施設の園長・理事長参加費用：無料 ※30社以上の協賛企業のご支援により運営配信場所参加者：オンライン(Zoomを使用) 登壇者：オフィスに来社いただき、配信https://college.codmon.com/event/conference/

■事前申込者数・当日の様子

【参加者数】事前参加申込者は4,479人と、今年初めて4,000人台を突破して多くの園長先生の関心を集めました。【当日の様子】イベントは3日間、それぞれ3セッションを開催。セッション中にはLINEのオープンチャットが開設され、園長先生同士のお悩み相談やアドバイスが飛び交う貴重な交流の場となりました。当日の様子を写真でご紹介します。

●1日目

●2日目

●3日目

■参加者の満足度とコメント

【満足度】

視聴後の参加者アンケートでは、9セッションの平均満足度が96%以上(大変満足、満足、やや満足の回答合計)、99.5%の方が「また参加したい」と回答いただきました。

【参加者のコメント】※抜粋

●たくさんの学びがあり、今後実践したり、職員に伝えたりしたいと思いました。●今、保育園、幼稚園、こども園、どの現場においても必要な情報や話題をタイムリーに取り上げていただいていると思います。●非常に勉強になった。今までの価値観が180°変わるような考え方もあり、知識がアップデートできる。●内容が多岐にわたり、学びになることが多い。「園長は孤独」まさに経験者にしかわからないことだと思うが、それを感じているのが自分だけではないことがわかり安心した人も多いと思う。●園長としての立場でいろいろな問題を抱えていたが、解決の糸口が見つけられた気がする。●園長先生特化で、大勢でチャットで交流しながらの研修は、ここ以外はないと思うので、今後も期待しています。

■無料の見逃し配信を12月31日まで実施中

「園長先生カンファレンス2025」のセッションは、2025年12月31日まで見逃し配信を行っております。コドモンアカウントをお持ちでない方は、注目度が高かった3セッションを無料でご覧いただけます。コドモンアカウントをお持ちの方は、9セッションすべて視聴可能です。ぜひ園長・施設長のみなさまの日々の業務にお役立てください。●コドモンアカウントをお持ちでない方はこちらからhttps://form.jotform.com/252741612196457※フォームにて登録をお願いします。記載いただいたメールアドレス宛に、視聴用のURLをお送りします。●コドモンアカウントをお持ちの方はこちらからhttps://college.codmon.com/info/17447/※コドモンのアカウントでログインをお願いします。そのままご視聴いただけます。

