SBI FXトレード、公式サイトのトップページを全面リニューアル！

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社であり、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生）は、このたび公式サイトのトップページを全面リニューアルいたしました。

▶ リニューアルページはこちら https://www.sbifxt.co.jp/

■リニューアルの背景

昨今の投資ニーズの多様化やスマートフォン利用の拡大を受け、より直感的でわかりやすい情報提供を目指し、トップページの構成とデザインを刷新いたしました。

■主なリニューアルポイント

１.目的別ナビゲーションで迷わない設計

初心者から経験者まで、必要な情報にスムーズにアクセスできるよう、メニュー構成を再設計いたしました。

２.視覚的にわかりやすいUI

CTA（Call to Action）ボタンを適切に配置し、行動導線を強化。情報整理により視認性と操作性を大幅に改善しております。

３.スマートフォン最適化で快適な操作性

外出先でもストレスなく閲覧・お申し込みが可能なレスポンシブデザインを採用いたしました。

■「SBI FXTRADE」ページも同時リニューアル

▶ リニューアルページはこちら https://www.sbifxt.co.jp/advantage/index.html

おすすめ通貨情報がさらに充実

おすすめ通貨情報をさらに充実させ、当社が取り扱う全34通貨ペアの特徴をわかりやすく紹介しております。また、FX初心者から経験者まで、お取引の参考としてご活用いただけるコラムも多数掲載しております。

■「SBI FXTRADE」について

「SBI FXTRADE」は、1通貨から最大1,000万通貨まで注文可能な外国為替証拠金取引サービスです。初心者の方から大口取引を行う経験者の方まで、幅広いニーズに対応しております。

▶新規口座開設申込はこちら(https://www.sbifxt.co.jp/fxtaccount/pc/Home/OpenAccountEntry/)

最大100万円のキャッシュバックがもらえるお得なキャンペーンも実施中！

▶キャンペーン詳細はこちら(https://www.sbifxt.co.jp/campaign/account_cb_202511.html)

※応募締切：2025年12月12日(金) 16時まで

■今後の展望

当社は今後も、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」の理念のもと、お客さまのニーズにお応えするより良い取引環境とサービスの提供に努めてまいります。

また、2026年の創業15周年に向け、さらなるサービス拡大とサイト機能の進化を予定しております。

引き続き、SBI FXトレードをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADE（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp