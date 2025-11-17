株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 憲二、以下 当社）は、2026年３月期 第２四半期（中間期）決算説明動画を下記の通り公開いたしましたので、お知らせいたします。

- 公開日：2025年11月17日- 決算説明動画のURL：https://www.net-presentations.com/4492/20251117/flvfvujir45/- 決算説明資料のURL：https://pdf.irpocket.com/C4492/lAG8/oecr/Ujpo.pdf- ※決算説明動画の中で使用している資料です。

本動画では、2026年3月期 第２四半期（中間期）の決算内容を、スライド動画を用いて取締役 副社長執行役員 鈴木 章浩が説明しております。ぜひご覧ください。

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供する

GPS事業

URL：https://www.genetec.co.jp/

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック 経営管理統括部

経営企画グループ

Tel：03-6258-5610 / email：ir@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。