作画協力タイトル「その高校生、亡霊（ガイスト）につき」LINEマンガ、dブックで配信開始！

and factory株式会社

and factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治）が作画・着彩を担当した縦カラーマンガ「その高校生、亡霊（ガイスト）につき」が2025年11月15日（土）LINEマンガ・dブックでリリースされました。

【作品のあらすじ】

冷酷非情な腕利き特殊工作員《ガイスト》。国家の闇を渡り歩いてきた彼は、極秘任務中に敵の策略によって命を落としてしまった。──はずだったが、喧嘩真っ最中の高校生、桜庭慶介の姿で目を覚ます。彼は喧嘩の様子を配信し、その勝敗で金を稼ぐ謎のバトルに巻き込まれているという。ガイストは貧弱な高校生の体を借り、かつての宿敵への復讐を誓う。

最弱の肉体に、最強の頭脳と技術が宿る──。特殊工作員のリベンジバトルアクション！

【掲載プラットフォーム】

・LINEマンガ

https://manga.line.me/product/periodic?id=S156194

・dブック

https://dbook.docomo.ne.jp/item/98dfe6663be704c759424b95a22035b8b2fd5706425958f36489a1f1d5b79f8b/2000/

【作品クレジット】

原作：TOON CRACKER

脚本：中島直俊

作画協力：and factory

出版：weavin

【and factoryについて】

and factoryは「日常に＆を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。

Webtoonスタジオでは協業制作をはじめ、委託制作、版面マンガ制作も行っております。下記サイトよりお問い合わせください。

https://webtoonservice.andfactory.co.jp/