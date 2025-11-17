～ＪＲ九州が誇る最先端の技術を体感できる！～第９回鉄道技術展２０２５に出展します！

九州旅客鉄道株式会社


　JR 九州は、2025 年11 月26 日（水）～11 月29 日（土）の期間で幕張メッセにて開催される


第９回鉄道技術展に、今回３度目となる単独企業ブースを出展します！


　今回の出展では、当社が協力企業と共同で開発したシステムや設備などをご紹介します。開催期間中は、機器やアプリを体感いただくためのデモ機などを用意しておりますので、会場に足をお運びの際はぜひ当社ブースにお立ち寄り下さい！


【鉄道技術展とは】



鉄道分野の各種技術が一堂に会する総合見本市として2010 年より２年おきに開催されています。


１．開催期間

2025 年11 月26 日（水）～11 月29 日（土）※ 10：00～17:00


※29 日（土）のみ10:00～16:00 まで


＜鉄道技術展公式ホームページ＞ https://www.mtij.jp/


２．展示場所

幕張メッセ ７ホール ブース番号【R-55】


住所 千葉県千葉市美浜区中瀬２-１


＜会場へのアクセス＞ https://www.m-messe.co.jp/access/




３．出展品・共同出展企業さま一覧