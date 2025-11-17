伝説のサウンドと魂を受け継ぐエリック・クラプトンモデルの新色11月17日（月）、Fender Flagship Tokyoにて先行販売開始

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーを象徴するアーティストのひとり、エリック・クラプトン。その音楽的探求心と、唯一無二のトーンを支え続けてきた愛器『Eric Clapton Signature Stratocaster(R)』に、新たなカラー 、2-Color Sunburstモデルが登場します。本モデルは、2025年11月17日（月）より東京・原宿の旗艦店Fender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo)にて先行発売します。

Fender Custom Shop製の『Eric Clapton Signature Stratocaster(R) NOS』は、クラプトン本人の愛用器と同じ設備・工程で製作され、ファンそしてギタープレイヤーから高い人気を誇る特別なモデルです。アルダーボディに特別なソフトVシェイプのメイプルネック、3基のVintage Noiseless(TM)ピックアップを搭載し、メイプルウッドブロックで固定されたトレモロ仕様によって、クラプトン独特のクリアかつ粘りのあるトーンを再現します。ヘッドストックには本人のシグネチャーが刻印され、ステージでの存在感と比類なき精度を兼ね備えた1本に仕上がっています。

今回新たに登場する「2-Color Sunburst」は、クラプトン自身が長年愛用していた通称「ブラウニー」と呼ばれるヴィンテージ・ストラトキャスターを彷彿とさせるカラーで、クラプトンとフェンダーのヒストリーを象徴するカラーです。今回のシグネイチャーモデルは、ヴィンテージ機と仕様こそ異なるものの、その伝統的なカラーリングに込められたクラプトンのスピリットと美学を現代に再解釈した一本です。Fender Custom Shopならではの深みと艶のあるNOSフィニッシュ仕上げが、クラプトンの音楽が放つ“温かさ”と“強さ”を見事に映し出しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/657_1_aca1e7adedd7a0b358d82d10eca442aa.jpg?v=202511170726 ]