コミックマーケット107に「スカイタウン出張所」が初出展！

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、2025年12月30日（火）～31日（水）に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」において、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する「雪ミク スカイタウン」の出張所出展における企画・運営サポートを担当いたします。本出展では、雪ミク スカイタウン×コミケ50周年記念企画「CELEBRATION！」を展開し、コラボレーションキービジュアルも本日公開しました。

記念すべき50周年を迎えるコミックマーケット107に、「雪ミク スカイタウン」出張所、「雪ミク スカイタウン出張所 in コミックマーケット107」が初出展いたします。

今回の出展では、雪ミク・初音ミクとともにコミケ50周年を祝う特別企画「CELEBRATION！」を展開します。国内外で活躍するイラストレーター陣とのコラボレーションによる描き起こしイラストを使用した限定グッズを販売予定です。出展内容および販売アイテムの詳細は、後日改めて発表いたします。

【開催概要】

イベント名：コミックマーケット107

ブース名：雪ミク スカイタウン出張所 in コミックマーケット107

開催期間：2025年12月30日（火）～2025年12月31日（水）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明）

ブース番号：2342（南3ホール）

権利表記：Art by 油布 / 尾崎ドミノ / Matcha /夢ノ内 (C) CFM

【コラボクリエイター紹介】

■油布さん

初音ミク（Concept：祝賀）

イラストレーター／キャラクターデザイナー

繊細な線描と鮮やかな色彩でキャラクターを描き、TVアニメや画集・アニメ・ゲーム領域まで幅広く携わる。

・2021年：TVアニメ『精霊幻想記』（キャラクターデザイン／総作画監督表記）

・2022年：TVアニメ『デリシャスパーティ(ハート)プリキュア』にスタッフ参加

・2024年：『精霊幻想記2（第2期）』のキャラクターデザイン担当

■尾崎ドミノさん

雪ミク（Concept：ショッピング）

イラストレーター／アートディレクター

動物モチーフや幻想的な世界観を得意とする。

ゲーム向けキービジュアルやアパレル、企業コラボなど商業案件の実績が豊富。

・2022年：イラストレーターとのコラボ企画（spiraプロジェクト）が始動

・2023年：スマホアプリ『ポケコロツイン』で描き下ろしキービジュアルを制作、アイテム化

■Matchaさん

雪ミク（Concept：抹茶）

イラストレーター

菓子や魔女モチーフを繊細な色彩で描く作風が特徴で、同人活動を基盤に商業画集・グッズ制作へ展開。

・2023年：同人画集『花の陰』（PART A/B）を頒布・発売

・2023年：画集『Flickering』『花の陰』を通販（メロンブックス等）で販売開始

■夢ノ内さん

イラストレーター

ミニキャラ表現と明快な色彩で知られる。

商業グッズや画集での活動が中心で、初心者向け実用書や画集の刊行を通じて幅広い支持を得ている。

・2022年：実用書『ミニキャラの描き方』を刊行（発売：2022年10～11月）

・2024年：画集『POPPING SWEET yumenouchi artworks』を刊行（発売日：2024年8月30日）および同時期の展覧会／サイン会を開催

【初音ミクとは】

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年8月31日に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍している。

初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、シリーズ10周年を迎えた2024年に、北米、欧州、NZ&豪州のツアーを完走。2025年11月にはシリーズ初となるアジアツアーで8都市を巡る。また、2025年12月には上海でライブイベント「MIKU WITH YOU（未来有你） 2025」の開催も予定している。

国内においては、初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの13年間で累計58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催することが決定している。

他にも、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。さらに、2024年には米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」にも出演。国内外で様々な関連イベントが実施されている。

公式サイト：https://piapro.net/

【雪ミクとは】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催。同フェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは毎年テーマを設けた上で公募している。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。2024年9月から札幌観光大使としても活動中。

公式サイト：https://snowmiku.com/

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://shop.wonder-story.jp/pages/hp