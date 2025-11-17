全国に72のホテル・宿・テーマパークなどを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）は、大江戸温泉物語グループ初となる〈ディズニー〉オリジナルアイテムを11月26日より50施設で販売開始いたします。

■大江戸温泉物語グループのホテル・宿でしか手に入らない「温泉」がテーマの〈ディズニー〉オリジナルアイテム

今回発売するのは、当社ならではの「温泉」をテーマにデザインされた全19アイテムです。メインとなるデザインには、ミッキーマウスがお風呂に浸かり「ほっ」と一息つく表情、少し火照った愛らしい表情などが描かれています。この他にも、温泉旅のワンシーンを切り取った、遊び心あふれるデザインをご用意しています。 アイテムは「お風呂バッグ」や「温泉タオル」「風呂桶」など、お風呂に入るのが楽しくなるようなアイテムを幅広くラインナップしました。ご自宅でのバスタイムはもちろん、旅の思い出としてもお持ち帰りいただきたいアイテムばかりです。 旅行中にすぐ使えるアイテムも多数ございますので、ぜひ、〈ディズニー〉オリジナルアイテムと一緒に、当ホテル自慢の温泉をお楽しみください。

〈販売概要〉

発売日： 2025年11月26日（水）15時～販売場所： 大江戸温泉物語グループのホテル・宿、計50施設特設ページ： 販売ホテル・宿の一覧はこちらのページでご確認いただけます。http：https://x.gd/eor5c

■オリジナルアイテム一覧

©Disney※お一人様のご購入数を制限させていただく場合がございます※価格はすべて税込み表示です。※価格・仕様は変更になる場合がございます。※当日の販売状況によっては品切れとなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。※売店・ショップの営業時間は公式ホームページをご確認ください※ご宿泊・日帰り入浴の方以外でもご購入は可能です。入館の際はフロントへお声がけください※商品に関するお電話・メールでのお問い合わせ、予約販売の受付はできかねます

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年11月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/