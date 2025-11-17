株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 鬼塚 友章、以下 大倉）のグループ会社(レストラン、ホテル事業を手掛ける株式会社大倉クラブ＆ホテルズ)が運営するレストラン『Albergo Caffè Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）』(所在地：大阪府大阪市浪速区難波中2-11-50)にて『クリスマスディナーコース』、『ウィンターメニュー』の提供を開始いたします。

クリスマスディナーコース

・価格：\10,000（税込）/ 1名様あたり・提供期間：2025年12月24日(水)・12月25日(木)・予約受付期間：2025年12月1日(月)～12月23日(火)※ご予約のみの受付となります※2名様よりご予約承ります※満席に達し次第、受付終了になります

コース内容

・前菜〈アンティパスト〉・真鯛のカルパッチョ・パスタ〈オマール海老テールとカリフラワーソースのタリオリーニ〉・魚料理〈スズキのアクアパッツァ〉・肉料理〈牛フィレステーキ キノコのソテー添え マデイラワインソース〉・ドルチェ〈イチゴのレアチーズケーキ〉

予約方法

下記URLまたは、お電話にて承ります。https://albergocaffemichelangelo.owst.jp/電話番号：06-4308-5478

ウィンターメニュー

じんわりと心に染み渡る冬の美味を、ドリンクとデザートで表現した冬限定メニューです。慌ただしい年末年始のひとときに、特別な安らぎをお届けします。提供期間：2025年12月～2026年2月

・ニンジンとかぼちゃのポタージュ \800(税込)・タラとベーコンとグリーンアスパラのクリームパスタ \1,700(税込)・フルーツピンサ \2,200(税込)・チーズリゾット \1,700(税込)（上から時計回り順に）

・ビターチョコラータ \800(税込)・ホットワイン赤 \900(税込)・ホワイトミモザ（ノンアルコール） \780(税込)・ビターチョコラータ（生クリーム入り） \900(税込)（左から順に）

Albergo Caffè Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）

アルベルゴカフェ・ミケランジェロは、東京・代官山の「カフェ・ミケランジェロ」 の姉妹店で、2023年12月、今話題のセンタラグランドホテル大阪１Fにオープンしました。人気メニュー「ミケランジェロプリン」、またピッツァのヘルシー進化系、「ピンサ」もおすすめです。都会の喧騒から離れて、ゆったりとしたひと時をお過ごしいただけます。

●ご予約はこちらからhttps://albergocaffemichelangelo.owst.jp/■店舗概要店名：Albergo Caffè Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-11-50センタラグランドホテル大阪１階電話番号：06-4308-5478営業時間：9:00～22:30(Last order：Food21:30、Drink22:00)■ホームページhttps://albergocafe-m.com/■Instagramhttps://www.instagram.com/albergocaffemichelangelo/■LINEお得なLINEクーポンも配信中！https://lin.ee/OQZBECk

ご家族やご友人、もちろんお一人でもお気軽にご来店お待ちしております。アルベルゴ カフェ・ミケランジェロで素敵な冬をお過ごしください。※食材の仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※画像はイメージです。〈株式会社HESTA大倉〉代表者：代表取締役社長 鬼塚 友章設立：昭和39年1月本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階資本金：1億円事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業URL：https://okura.co.jp/