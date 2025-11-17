新テレビＣＭ放映のお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

この度、霞ヶ関キャピタル株式会社およびその子会社であるX NETWORK株式会社（以下、「XN社」）は、XN社の仙台でのサービス提供開始にあたり2025年11月15日（土）より、宮城県内にて新テレビCM「冷やし倉庫はじめました」篇の放映を開始いたします。

「冷やし中華はじめました」のフレーズをモチーフにした替え歌を通じて、当社グループの創業の地・仙台への想いと、冷凍倉庫や冷凍・冷蔵保管サービスをお探しの方へメッセージをユーモラスと親しみを込めて表現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SKu0w6NHtiA ]

■出演者

志村雄彦さん ：宮城県仙台市出身、プロバスケットボール選手として活躍後、仙台89ERS社長としてクラブ経営を担う地域の顔とも言える存在。

ティナ ：仙台89ERSの愛されキャラクターとして、CMに華やかさと親しみを添える演出で出演。

AMEMIYAさん ：独特のユーモアと歌唱力で、替え歌の制作歌唱を担当。

■当社グループと仙台の関わり

当社は、宮城県仙台市を創業の地とし、東日本大震災以降、地域再生・物流施設開発などを通じて仙台に根ざした事業を展開してまいりました。

そして2023年、プロバスケットボールチーム「仙台89ERS（センダイエイティナイナーズ）」が当社グループの一員となったことで、地域との結びつきはさらに強固なものとなりました。

※XN社のサービス開始については「CM概要」をご確認ください。

■CM概要

放映期間：2025年11月15日（土）～2026年1月12日（月）

タイトル：「冷やし倉庫はじめました」篇

コンセプト：「冷やし中華はじめました」のフレーズにちなんだ替え歌で、地域とともに歩む当社グループの姿と、仙台89ERSを通じた“仲間”としての関係性も含めて表現。

＜ロケ地 ： LOGI FLAG DRY＆COLD 仙台泉I ＞

所在地：宮城県仙台市泉区2丁目12‑2（東北自動車道「泉」ICより約1km）

保管能力：冷凍・冷蔵対応、保管パレット3,732枚

施設概要：霞ヶ関キャピタル株式会社が企画・立案をおこない、アセットマネジメント業務を受託している環境配慮型物流施設「LOGI FLAG DRY＆COLD 仙台泉I」。そこに子会社のX NETWORKが入居。冷凍品だけでなく青果物や加工食品などの冷蔵品も預かり、EC出荷や流通加工サービスも順次提供予定。

■『COLD X NETWORK』について（https://x-network.co.jp）

『COLD X NETWORK*』は、霞ヶ関キャピタルグループのX NETWORK社が展開する国内初の1日1パレットから利用できるWEB完結型の冷凍保管サービス*です。冷凍保管スペースの空き状況から入出荷予約、在庫管理までWebで完結します。敷金礼金といった初期費用が不要で、最短1日からご希望の期間、1ケースから大口のお荷物まで、さまざまなニーズにお応えできる冷凍保管サービスとなっています。サービス詳細については、HPをご確認ください。

*COLD X NETWORK は、X NETWORK (クロスネットワーク)社が提供する冷凍保管サービスの名称です。

*1日1パレット・1ケース単位かつWEB完結型の冷凍保管サービスとして日本初（日本初調査総研合同会社調べ）