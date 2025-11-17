BLACK FRIDAY 2025 開催！Hoxhyonの多機能ヘッド＆ボディケアデバイスが特別価格で登場

九洋洲 Joychou 株式会社

2025年11月21日から12月1日まで、Hoxhyonは「BLACK FRIDAY 2025」と題し、赤青LED搭載のヘッド＆ボディケアデバイスを特別価格5,681円で販売いたします。さらに、購入時には1%のポイントも還元。自宅で手軽にサロン品質のケアを楽しめるこの機会をお見逃しなく。

赤青LED×独自設計で広範囲ケア

本製品は約630nmの赤色LEDと約480nmの青色LEDを搭載。赤色LEDは肌の健やかな印象をサポートし、青色LEDはリラックス感と清潔感をもたらします。12個のLEDライトを採用し、広範囲を均一にカバーする独自技術で、頭皮や肌のケアを自宅で簡単に行えます。

プロの手技を再現した揉み心地

柔軟性と硬さのバランスに優れた高品質シリコンを採用。4つのモードと6種類の動きで、まるでプロの手で揉まれているような心地よさを実現。日々の疲れを癒すリラックスタイムに最適です。

高速振動で毛穴までスッキリ

持続振動と断続振動の2つのモードを備え、最大約9,000回/分の高速振動で汚れや老廃物を浮かせて取り除きます。シャンプー時の使用で、頭皮を柔らかく整え、毎日のケアを快適にサポート。※振動OFFも可能です。

多機能アタッチメントと便利な収納ケース

- 頭皮＆ボディ用：優しい洗浄感で頭皮と体をリフレッシュ- 頭皮専用ニードルタイプ：髪をかき分けながら点で刺激- フェイス用：デリケートな顔肌にも安心さらに専用収納ケース付きで、使用後も管理が簡単です。

静音設計＆乾湿両用

動作音は最大40dBと静かで、家族のいる時間でも安心。IPX7防水対応によりシャワー中でも使用可能で、軽量258gの設計で出張や旅行先でも便利に使用できます。

販売情報

- 期間：2025年11月21日～12月1日- 価格：通常価格9,310円 → 特別価格5,681円- ポイント還元：1%- 販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCG412Y9詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCG412Y9JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com