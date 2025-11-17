スポオクにて、香川オリーブガイナーズが選手着用ユニフォームを直筆サイン入りで出品するオークションを実施

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplus所属の香川オリーブガイナーズが2025年11月17日(月)より『香川オリーブガイナーズ 2025シーズン選手着用ユニフォームオークション』を開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.sports.mbok.jp/gei/oliveguyners2511

香川オリーブガイナーズ 2025シーズン選手着用ユニフォームオークション

香川オリーブガイナーズは、この度、ファンの皆様へ特別な感謝を込めてスペシャルオークションを開催いたします。2025シーズンに選手たちが実際に着用し、汗と感動が染み込んだ、世界に一つだけのユニフォームを直筆サイン入りで出品いたします。

本オークションの売り上げは、球団運営のための大切な資金となります。ぜひ、この特別なユニフォームを手に入れてください。皆さんのご参加をお待ちしております。

【香川オリーブガイナーズ 2025シーズン選手着用ユニフォームオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/233_1_5a2ecaae332bc2e465d17a8bb45ee645.jpg?v=202511170557 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の5%)を支払うことで利用可能