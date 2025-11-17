留学専門誌『留学ジャーナル』の発行や留学総合コンサルティング事業を手がける、株式会社留学ジャーナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：横山健一）は、12月4日（木）に「トビタテ！留学JAPAN 高校生コース 留学計画書の作り方セミナー」をオンラインで開催します。視聴は無料、事前予約制です。

2026年度（第11期）の応募を考えている中高生・保護者の方におすすめ

文部科学省による海外留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム（高校生等対象コース）」は、返済不要の奨学金や留学前後の研修などを通して、学生の留学を応援する官民協働プロジェクトです。2026年度（第11期）の募集告知が始まっており、支援予定人数は700名。それに対して約3倍の応募者が予測され、自分の留学計画をいかに「ストーリーとして自分自身の言葉で伝えることができるか」が採否の分かれ道です。

このセミナーで分かること！

このセミナーでは、2026年度（第11期）の募集内容と概要、留学計画書の作成ポイントや「自分自身の言葉で伝える」コツについて、留学ジャーナルのキャリアカウンセラーがお話しします。留学ジャーナルではトビタテ第1期より制度を利用して留学される方のサポート実績があります。短期留学は主にアメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・イギリスの英語圏、高校留学はカナダ・オーストラリア・ニュージーランドの3ヵ国をご紹介しています。Webサイトでは体験談を一部紹介していますので、ご参照ください。https://www.ryugaku.co.jp/high_stu/tobitate/

応募を考えている中学3年生（新高校1年生）、高校1～2年生（新高校2～3年生）の方はもちろん、保護者の方もぜひお気軽にご参加ください！

＜開催概要＞

【日時】2025年12月4日（木）18:30～19:30【詳細URL】https://www.ryugaku.co.jp/event/detail.php?id=12776【視聴方法】「zoom」でオンライン配信します。PC、スマートフォン、タブレット等から参加できます。※視聴方法につきましては、ご予約いただいた方へメールでご案内します。@ryugaku.co.jpからのメールを受け取れるように設定をお願いします。

■イベントに関するお問い合わせ先

株式会社留学ジャーナル公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/フリーコール：0120-890-987

