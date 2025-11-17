血液検査市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「血液検査市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。血液検査に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
血液検査市場の概要
血液検査市場に関する弊社の調査レポートによると、血液検査市場規模は 2035 年に約 2364億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 血液検査市場規模は約 1105 億米ドルとなっています。血液検査 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、血液検査市場シェアの拡大は、糖尿病、心血管疾患、がんといった慢性疾患の負担軽減を目的とした慢性疾患モニタリングプログラムの拡大と国家的な予防スクリーニング活動の拡大によるものです。例えば、米国では「Healthy People 2030」イニシアチブの下、疾病管理予防局（CDC）と保健福祉省（HHS）が共同で、予防的健康スクリーニングの重要性を訴え、健康リテラシーの向上を促進し、市場の発展につなげています。
血液検査に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/blood-testing-market/114403
血液検査に関する市場調査では、パーソナライズされた予防医療への世界的な移行により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。各国政府は、様々な大規模ゲノムシーケンシング活動を通じて、バイオマーカーに基づく健康モニタリングと早期発見の制度化に積極的に取り組んでおり、疾患の発症を予防しています。これは、高度な血液検査プラットフォームの拡充を促し、公衆衛生政策に基づいた集団スクリーニングプログラムの支援を受けて、市場の成長を後押ししています。
しかし、一貫性のない規制枠組みが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334604&id=bodyimage1】
血液検査市場セグメンテーションの傾向分析
血液検査市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、血液検査 の市場調査は、テストタイプ別、エンドユーザー別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
血液検査市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-114403
テストタイプ別に基づいて、グルコース検査、脂質パネル検査、全血球計算、凝固検査、甲状腺機能検査、その他の血液検査に分割されています。これらのうち、グルコース検査のセグメントは、2035年末までに市場をリードすると予測されており、予想される期間中の市場シェアは24.6%と推定されています。この検査はあらゆる医療処置において最も一般的であるため、持続的なグルコースモニタリングでも大きな割合を占めています。2022年の報告書に基づき、WHOは18歳以上の成人の14%以上が糖尿病に罹患していると主張しており、グルコース検査をはじめとする重要な予防目標の採用に影響を与えています。
血液検査の地域市場の見通し
