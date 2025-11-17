日本の炭酸水素アンモニウム（アンモニウム重炭酸塩）市場 - 需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイトの分析（2025～2035年）である。
Survey Reports LLC は、2025年11月に『日本の炭酸水素アンモニウム市場：グレード別（農業グレード、食品グレード、工業グレード）、用途別（溶剤、膨張剤、窒素肥料、その他）、エンドユース別（食品産業、農業産業、医薬品産業、繊維産業、セラミック産業、ゴム・革用試薬、その他）- グローバル市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）』と題する調査レポートを公表したと発表した。このレポートは日本の炭酸水素アンモニウム市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、および脅威など、同市場の主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本の炭酸水素アンモニウム市場の概要である。
日本における炭酸水素アンモニウム市場は、食品加工、農業、医薬品、工業用途にわたる幅広い利用によって牽引されている。特に伝統的なベーカリー製品やスナックにおいて、食品グレードの膨張剤として広く使用されている。農業分野では、窒素肥料や土壌栄養強化剤として機能する。日本の強固な化学製造基盤と厳格な品質基準が、生産と消費の安定を支えている。また、医薬品や特殊用途向けの高純度化学品への需要が市場動向に影響を与えている。市場全体の成長は緩やかではあるものの、食品加工における革新や環境負荷の少ない肥料の普及が、市場の長期的な安定を支えている。
サーベイレポート社の専門家が日本における重炭酸アンモニウム市場調査を分析した結果、2025年の日本重炭酸アンモニウム市場規模は2億4260万米ドルに達したことが判明いたしました。さらに、日本の重炭酸アンモニウム市場は、2035年末までに3億1260万米ドルに達する収益が見込まれています。日本の重炭酸アンモニウム市場は、2025年から2035年の予測期間において、約2.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
Surveyreports のアナリストによる質的分析によれば、日本の炭酸水素アンモニウム市場の規模は、食品・ベーカリー産業の拡大、工業および農業用途の増加、食品加工産業からの強い需要、さらには農業および特殊化学品での利用拡大を背景に拡大するとみられている。日本の炭酸水素アンモニウム市場における主要企業には、三菱ケミカル株式会社、住友化学株式会社、日本曹達株式会社、UBE 株式会社、トクヤマ株式会社、東ソー株式会社、昭和電工株式会社、三井化学株式会社、ダイセル株式会社、旭化成株式会社などがある。
目次
● 日本の炭酸水素アンモウム市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカを対象とした日本の炭酸水素アンモニウム市場の需要および機会分析を2035年まで国別（日本を含む）で実施するものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：グレード別、用途別、エンドユース別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の炭酸水素アンモニウム市場のセグメンテーションである。
● グレード別：
○ 農業グレード、食品グレード、工業グレードである。
