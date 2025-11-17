EXILE TETSUYAプロデュースコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」が創立10周年 猿田彦珈琲とスペシャルコラボレーションが決定

株式会社LDH kitchen

株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之、以下「LDH kitchen」）が運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースする『AMAZING COFFEE』は、ブランド創立10周年を記念し、猿田彦珈琲株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大塚 朝之、以下「猿田彦珈琲」）が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」とのスペシャルコラボレーションを発表しました。

開催期間は2025年11月22日（土）から2025年12月5日（金）の14日間、AMAZING COFFEEと猿田彦珈琲の一部店舗にて実施します。

今回のコラボレーションでは、両ブランドで人気の「ハニーラテ」を特別にアレンジしたスペシャルドリンクや、両ブランドの歩みを語るうえで欠かせない産地で育まれた、こだわりのシングルオリジン※1 の販売、そしてFire-King（ファイヤーキング）とのトリプルネームによるコラボレーションマグを数量限定で販売します。

また、2025年11月24日（月・祝）には、AMAZING COFFEE 中目黒店にて、「ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2025」で世界5位に輝いたバリスタ・伊藤大貴氏によるスペシャル来店イベントを開催します。伊藤氏が淹れる“AMAZING”な一杯を楽しめる貴重な機会です。

さらに、今回のコラボレーションを記念し「EXILE TETSUYA×大塚朝之代表取締役 スペシャル対談」を2025年11月22日（土）10:00より公開します。

AMAZING COFFEEのコンセプト「AMAZING LIFE with AMAZING COFFEE」と、猿田彦珈琲のコンセプト「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」。両ブランドの想いが重なる特別な体験を、ぜひお楽しみください。

※1 単一の産地で栽培・収穫されたコーヒー豆。産地ならではの個性や風味を楽しめるコーヒー愛好家に人気のスタイル。

AMAZING COFFEE プロデューサー EXILE TETSUYA コメント

AMAZING COFFEEブランド創立10周年を記念し、日本を代表するコーヒーブランドの猿田彦珈琲さんとコラボレーションさせていただくことになりました！

僕がコーヒーに夢中になったきっかけは、猿田彦珈琲の代表である大塚朝之くんが淹れてくれた、一杯のコーヒーでした。

そこから「AMAZING COFFEE」が生まれ、一緒に世界のコーヒー農園に伺わせていただくなど、猿田彦珈琲のみなさんには本当にお世話になってきました。

昨年は念願だった焙煎所を持つことができ、AMAZING COFFEEとしてのオリジナリティをさらに進化させることができ、今回のタイミングでコラボレーションが実現したことをとても感慨深く感じています。

コーヒーブランド同士だからこそ生まれるコーヒーエンタテインメントを、猿田彦珈琲さんと一緒に形にすることができました。

また、僕が初めて買ったマグカップであるFire-King Japanさんにも、今回ご賛同いただき、トリプルネームのオリジナルスタッキングマグが完成したことは、長年の夢が叶った瞬間でした！

ぜひ、猿田彦珈琲とAMAZING COFFEEの両店舗に足を運んでいただき、AMAZINGなコーヒータイムをお楽しみいただけたら嬉しいです。

AMAZING COFFEE

EXILE TETSUYA

(^o^)v

猿田彦珈琲 代表取締役 大塚朝之 コメント

AMAZING COFFEEさん、10周年誠におめでとうございます。

TETSUYAさんがダンスなどご多忙な活動の合間にも、常にコーヒーとお店の未来を思い、仲間とともに築き上げてこられた10年には、深い情熱と揺るぎない信念を感じています。

猿田彦珈琲の10周年は2021年、コロナ禍の真っただ中で経営も非常に厳しい局面でしたが、

スタッフ一丸となって乗り越えてきました。その経験があるからこそ、AMAZING COFFEEさんの歩みもまた、スタッフ皆さんの頑張りと気概によって今の素晴らしいAMAZINGが形づくられたのだと強く感じます。

心から敬意を表するとともに、TETSUYAさんを“兄貴”と呼べるご縁に深く感謝しています。

10周年という節目をともにお祝いできること、そしてコーヒーを始めたあの頃の思い出が詰まったファイアーキングのカップを、今回のコラボとして形にできたことは、ひとつひとつ夢が形になり重なっていくようで、本当に嬉しく思います。

これからの10年も、より素敵な物語が続いていくことを心より願っています。

猿田彦珈琲株式会社

代表取締役 大塚朝之

コラボレーション商品

■ドリンク

両ブランドで人気を誇る「ハニーラテ」を特別にアレンジ。

それぞれ自社焙煎したエスプレッソと、いつも違うこだわりの蜂蜜をたっぷり使用したスペシャルなカフェラテです。

＜AMAZING COFFEE 販売商品＞

猿田彦ハニーラテ 750円（税込）

＜猿田彦珈琲 販売商品＞

AMAZING蜂蜜ラテ 750円（税込）

※価格はテイクアウト時の表記となります。

■コーヒー豆

AMAZING COFFEEと猿田彦珈琲をつなぐのは、両ブランドにとって特別な産地「インドネシア」と「コスタリカ」。今回のコラボレーションでは、この2つの産地のシングルオリジンをご用意しました。

AMAZING COFFEEでは「コスタリカ INFINITY KENYA HONEY（中深煎り）」、猿田彦珈琲では「インドネシア GAYO SUMATRA NATURAL（深煎り）」を販売します。

さらに、2種類のシングルオリジンをお客様ご自身でブレンドすることで、新たなフレーバーが生まれ、一度で二度楽しめる特別な体験をお届けします。

＜AMAZING COFFEE 販売商品＞

コスタリカ INFINITY KENYA HONEY 中深煎り 100g 2,000円(税込)

コスタリカの優良産地のひとつ、ウエストバレーで生産されたこだわりのコーヒーです。

この地域の肥沃な土壌は、ケニア由来の品種「SL」と抜群の相性を誇り、生産者はこの品種に力を注ぎ、毎年素晴らしい品質のコーヒーを生み出しています。

今回の焙煎では、スミレのような華やかな香りと爽やかな酸味が際立ち、上品で洗練された味わいをご堪能いただけます。

＜猿田彦珈琲 販売商品＞

インドネシア GAYO SUMATRA NATURAL 深煎り 100g 1,800円(税込)

このコーヒーは、2021年に開催されたインドネシア COE（カップ・オブ・エクセレンス）で入賞し、オークションで猿田彦珈琲が落札したことをきっかけに、翌年以降も継続して買付けを行っている特別なロットです。

生産地はインドネシア・アチェ州中部、パンタン・ムサラ村。RIBANG GAYOという協同組合によって丁寧に生産されています。

スマトラならではの甘い香りと豊かなフレーバーに加え、非常にクリーンな印象が特徴。インドネシアコーヒーの新しい魅力を、ぜひお楽しみください。

■マグカップ

1941年アメリカ・オハイオ州で誕生し、今もなお世界中で愛され続けるミルクガラス製品Fire-King（ファイヤーキング）との特別なコラボレーションが実現しました。

ボディにはAMAZING COFFEEと猿田彦珈琲を象徴するロゴをあしらい、Fire-Kingとのトリプルネーム仕様のスタッキングマグとして登場します。

さらに今回は、Fire-King公式オンラインショップでの販売も決定。

“AMAZING”なコーヒータイムを、特別なマグとともにお楽しみください。

＜AMAZING COFFEE/猿田彦珈琲/Fire-King ONLINE STORE販売商品＞

Fire-King × AMAZING COFFEE × 猿田彦珈琲 スタッキングマグ 5,500円（税込）

■ノベルティーステッカープレゼント

コラボレーション商品をご購入の方に、先着でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※1会計につき1枚プレゼントいたします。

※準備数に達し次第、配布を終了させていただきます。

猿田彦珈琲 バリスタ・伊藤大貴氏 AMAZING COFFEE中目黒店 来店イベント

「ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2025」で世界5位に輝いたバリスタ・伊藤大貴氏が、中目黒店にて1日限りのスペシャルイベントを開催します。 この日だけ味わえる、伊藤氏のAMAZINGな一杯をぜひお楽しみください。

■開催日時：2025年11月24日（月・祝）

17:00～19:00

■開催場所：AMAZING COFFEE 中目黒店

※混雑状況に応じて番号札を配布させていただく場合がございます。予めご了承下さい。

EXILE TETSUYA × 猿田彦珈琲 代表取締役 大塚朝之 スペシャル対談

今回のコラボレーションを記念して「EXILE TETSUYA × 猿田彦珈琲 代表取締役 大塚朝之 スペシャル対談」の模様を公開いたします。

ここでしか見られない特別な対談の様子を是非ご覧ください。

【EXILE TETSUYA × 猿田彦珈琲 代表取締役 大塚朝之 スペシャル対談】

https://www.amazingcoffee.jp/sarutahiko_amazing

※スペシャル対談の公開は2025年11月22日(土)10:00公開予定です。

コラボレーション販売概要

■コラボレーション期間

2025年11月22日（土）～2025年12月5日（金）

■AMAZING COFFEE 展開内容

＜販売商品＞

1. 猿田彦ハニーラテ 750円（税込）

2. コスタリカINFINITY KENYA HONEY中深煎り 100g 2,000円（税込）

3. Fire-King × AMAZING COFFEE × 猿田彦珈琲 スタッキングマグ 5,500円（税込）

※すべての商品は準備数に達し次第終了となりますのでご了承ください。

※ドリンク価格はテイクアウト時の価格となります。

販売店舗：中目黒店・豪徳寺店・大阪店・名古屋店／公式オンラインショップ

■猿田彦珈琲 展開内容

＜販売商品＞

1. AMAZING蜂蜜ラテ 750円（税込）

販売店舗：恵比寿本店・豆屋・原宿駅店・名古屋店・大阪駅店・札幌店

2. インドネシア GAYO SUMATRA NATURAL 深煎り 100g 1,800円（税込）

販売店舗：恵比寿本店・豆屋・原宿駅店・名古屋店・大阪駅店・札幌店／公式オンラインショップ

3. Fire-King × AMAZING COFFEE × 猿田彦珈琲 スタッキングマグ 5,500円（税込）

販売店舗：猿田彦珈琲全店（図書館店・東京大学店除く）／公式オンラインショップ

※すべての商品は準備数に達し次第終了となりますのでご了承ください。

※ドリンク価格はテイクアウト時の価格となります。

■Fire-King Japan 展開内容

＜販売商品＞

Fire-King × AMAZING COFFEE × 猿田彦珈琲 スタッキングマグ 5,500円（税込）

※すべての商品は準備数に達し次第終了となりますのでご了承ください。

販売店舗：Fire-King Japan 公式オンラインショップ https://store.fireking-japan.com

AMAZING COFFEEについて

AMAZING COFFEEは、株式会社LDH kitchenが運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップです。

始まりは、一杯のコーヒーとの出会い。あまりの美味しさに感銘を受けたTETSUYAはコーヒーに魅了され「コーヒーマイスター」※2 の資格取得などを経て2015年に「シトくん」の愛称で親しまれる移動販売車「シトロエン」と共にさまざまなイベントで出店を開始しました。

翌年、2016年には、第一号店「AMAZING COFFEE TOKYO NAKAMEGURO」をオープン。

原料や店舗で使用するマシンへのこだわりを貫き、2021年にTETSUYAは「SCAJ コーヒーマイスター初代アンバサダー」※3 にも就任。コーヒー愛好家からも本格的な味わいに注目が集まります。

2024年10月には名古屋にGENERATIONS 小森隼 初プロデュースのイートインカフェ「AMAZING COFFEE AICHI NAGOYA」が誕生し、現在は関東を中心に7店舗（うち2店舗は福利厚生店舗）とオンラインショップを展開しています（2025年11月時点）。

「おもてなしの心」を大切に、コーヒーをもっと身近に感じていただけるよう、訪れるお客様、働くスタッフ、関わるすべての人が HAPPY になれる空間。それがAMAZING COFFEEです。

※2 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が認定。コーヒーの基礎知識から抽出技術、品質評価まで幅広い専門知識を有することを証明し、コーヒーの魅力を正しく伝えるプロフェッショナルとして活躍するための資格。

※3 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が選任する、コーヒーマイスター制度の認知拡大と啓発活動を担う公式アンバサダー。コーヒー文化の普及やスペシャルティコーヒーの魅力を広める役割を担う。

【OFFICIAL SITE】https://www.amazingcoffee.jp

【公式Instagram】https://www.instagram.com/amazing_coffee_official

【公式X】https://x.com/amazingcoffee__

猿田彦珈琲について

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。2025年11月現在、国内に28店舗を展開中。

【OFFICIAL SITE】https://sarutahiko.jp

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sarutahikocoffee

【公式X】https://x.com/sarutahikoffee