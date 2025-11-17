チケットぴあ主催のイベント「Grasshopper WEST」7回目の開催が決定！

ぴあ株式会社

下北沢で毎月開催されてきたチケットぴあ注目の次世代音楽シーンを担う若手アーティスト同士によるイベント「Grasshopper」、関西での7回目の開催と出演するアーティストが解禁された。「Grasshopper WEST vol.7 supported by チケットぴあ」として、2026年2月12日(木)に大阪・なんばのYogibo HOLY MOUNTAINで開催します。

本公演には、2021年8月に結成された名古屋発のソフトミクスチャー・グループでポップス、ロック、ファンク、フォークなど幅広いジャンルを融合した音楽性が魅力の「wowdow」。2018年に京都で結成された4人組ロックバンドで、くるりの楽曲「その線は水平線」がバンド名の由来で、どこまでも広がっていくようなイメージから名付けられた「水平線」。そして、ブラックミュージックをルーツに現代的な解釈でジャパニーズ・ポップを描く現役大学生の音楽プロジェクト「BLACK BERRY TIMES」と、注目を集める3組の出演を発表しました。

「Grasshopper」は、2022年よりチケットぴあが主催する注目の次世代音楽シーンを担う若手アーティスト同士による対バンイベント。イベント名「Grasshopper（=バッタ）」は、若手アーティストをたくさんの人に知ってもらい、勢いよく飛び立てるようにという祈りを込めて名付けられた。まだ見ぬアーティストとの新しい出会いへ。アツいライブをお見逃しなく。チケットは発売中！

「Grasshopper WEST vol.7 supported by チケットぴあ」

【大阪公演】

▼2026年2月12日(木) 19:00

Yogibo HOLY MOUNTAIN

一般-3000円(整理番号付、ドリンク代別途要)

学割-2000円(整理番号付、ドリンク代別途要)



[出演]wowdow/水平線/BLACK BERRY TIMES



※開場/開演時間は変更になる可能性がございます｡学生チケットをご購入の方は､入場の際に学生証の確認をさせていただきます｡

[問]Yogibo HOLY MOUNTAIN■06-7777-2335

チケットのご購入はこちらから :https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2540564

