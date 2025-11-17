2025年11月7日（金）「第2回JGBA賛助会員総会」を実施！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は会員企業が350社を突破いたしました。

「リアル」にこだわった学びの機会を積極的に提供しているJGBAでは、賛助会員の皆さま同士が懇親を深め、より良いビジネスのきっかけをつくる場として第2回JGBA賛助会員総会を開催し、70名を超える賛助会員の皆様にご参加いただきました。当日は特別ゲストとしてJGBA役員の中嶋社長（百年住宅株式会社）、小川社長（株式会社オリバー）もご参加いただき、会場を回りながら賛助会員の皆様と交流を行い、その存在感で会場全体をさらに盛り上げてくださいました。

今回の総会では、参加者の皆様が大変和やかなムードで歓談を楽しんでいただいている様子や、ビジネスの芽が芽生えそうな場面が見受けられ、また、JGBAの今後の取り組みについて皆様に知っていただく機会にもなり、JGBAにとって大きな成果となりました。

今後も、会員の皆さまが互いに刺激を受け、笑顔で協力し合える場を継続的に提供してまいります。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました！

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。

セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。

そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社などの企業により2021年１月に発足。住宅業界を盛り上げるべく、実際の経験に基づいた会員限定での動画コンテンツ公開や住宅会社向けセミナー、勉強会・視察会・交流会・ゴルフコンペなどのイベントを開催している。“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net