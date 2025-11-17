ウルトラランナー・いいのわたる選手がオーストラリア大陸走破!! 総距離29,500km、走り終えた直後のコメントをお届け！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手は、2023年6月7日から世界5大陸の端から端まで自分の足だけで走る大冒険『Trans Atlas Running』（以下、TAR）に挑戦しています。
5大陸を走り終えた際の総走行距離は、およそ60,000km（地球1周半分）です。
3大陸目となるオーストラリアでは、2025年8月9日に西海岸の都市・パースをスタート。東海岸に位置する同国最大の都市・シドニーのゴール地点に、2025年11月15日に到達しました。
走行距離は約4,360km、要した期間は99日間でした。
3大陸すべてを合わせた総走行距離は約29,500kmになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334580&id=bodyimage1】
これまでに走った北アメリカ大陸（約14,000km）、南アメリカ大陸（約11,000km）と比べると、オーストラリアでの走行距離は数字としては短いのですが、今回も厳しい道のりでした。
広大な国土に対して、人口密度の低さが世界トップクラスとあって、1,000km以上にわたり街のない荒野を走る日々が続きました。食料や水の補給が容易ではなく、宿泊施設がほとんどなく、野営を余儀なくされることも少なくありませんでした。
過酷な歩みながらも、ランニングイベントへの参加や、「寄り道」と称してオーストラリア大陸の最高峰であるコジオスコ（標高2,228m）を軽々と登るなど、驚異的な体力でオーストラリアを満喫してきました。ゴール後もしばらくの間同国に滞在して、11月27～29日に行われるトレイルランニングレース『Kosciuszko by UTMB』に出場する予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334580&id=bodyimage2】
オーストラリアを走り終えた直後のいいの選手からコメントが届きました。
＜いいのわたる選手からのコメント＞
【人それぞれのモノサシ】
3カ月、4,000km強を走り抜け、3大陸目となるオーストラリア大陸を横断しました！
ある人は「そんな距離、想像もつかない」と言い、またある人は「他の大陸に比べたら早かったね」と言います。
どちらの捉え方もその通りで、私自身の感覚はその両方にあります。
走り始めた頃は「今回は半分以下の期間で横断できる」と意気込んでいました。ですが、前半は果てしなく続くフラットな直線。1カ月経っても変わることのない道に心が折れそうになり、実際よりも道のりが長いと感じました。
一方、後半は緑豊かで動物たちとの出会いも多く、幾つかの里山越えもあり、変化に富んでいて不思議と道のりが短く感じられました。
旅の長さを決めるのは数字ではなく、その人がどんなモノサシで世界を見ているかなのだなと改めて思いました。
それはレース、仕事、人間関係でも同じことが言えるかもしれません。
さて次の大陸は長いか短いか？
前人未到の5大陸走破まで残り2ピース！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334580&id=bodyimage3】
いいの選手の日常を垣間見ることのできるSNSはこちら。
オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/wataruiino_official/
オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/wataruiino.official
オフィシャルX https://x.com/wataruiino_tar
オフィシャルTikTok https://www.tiktok.com/@iinowataru
YouTubeチャンネル Wataru Iino Smile Running Channel https://www.youtube.com/channel/UCGH1fKzgFMFm-XyXvmp-3Vg
