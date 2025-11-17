【冬のクリスタルギフト】ハリスツイード×香川手袋の上質グローブ
英国伝統の「Harris Tweed（ハリスツイード）」を贅沢に使用し、香川県・東かがわ市の手袋職人が丁寧に仕立てた高品質レディースグローブです。
ハリスツイードならではのあたたかさと上品な存在感に加え、手袋専門産地ならではの技術が詰め込まれた、冬ギフトにも最適なアイテムです。
本製品は手肌にやさしいスクワラン加工を施しており、しっとりとなじむ上質な着け心地を実現。乾燥が気になる冬でも、肌ストレスを軽減しながら快適にお使いいただけます。
さらに、清潔に使える抗菌機能を備え、デイリーユースにも安心。上質さと機能性を兼ね備えた、まさに“大人の女性のための手袋”です。
また、忙しい冬の外出に欠かせないタッチパネル対応仕様のため、スマートフォン操作もストレスフリー。手袋を外すことなく、スムーズに画面操作が可能です。
ファッション性、保温性、機能性を兼ね備えた本商品は、通勤やお出かけにもぴったり。
冬コーデを格上げするアクセントとしてはもちろん、クリスマスギフト・誕生日プレゼント・季節の贈り物としても高い人気を誇ります。
伝統素材 × 日本製の丁寧な縫製が生む、永く愛用できる高品質グローブ。
ぜひこの冬のスタイルに取り入れてみてください。
【香川手袋】Harris Tweed グローブ / スクワラン加工 / 抗菌機能 / タッチパネル対応 （WOMEN）
https://naire-shop.com/naire-kurodatebukuro-wv10001l7/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
