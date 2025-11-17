【業界初】“コラボPC”をメーカー横断で探せる検索ページを公開──国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」
コラボPCを一括検索できる新機能！
合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp）」は、2025年11月、新機能としてゲーミングPCのコラボモデルを一括検索できるページを公開しました。
Vtuber、プロゲーミングチーム・プロゲーマー、インフルエンサー、Youtuber・ストリーマー、esports大会、アニメ、ゲームなど幅広いジャンルのコラボモデルに対応。今どのようなコラボPCがあるのか一目瞭然で分かり、そこから簡単に絞り込み検索が可能です。国内主要メーカーを横断して、コラボPCを検索できる機能・ページは業界初となります。
コラボPC検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/）
---
推しで選ぶゲーミングPCの時代へ
人気配信者とのコラボモデル、ゲームIP公式コラボデザイン、VTuberとのタイアップカラー/刻印モデルなど、近年、IPやインフルエンサーのコラボモデル数は増加の一途を辿っています。ゲーミングPC市場ではスペック競争だけでなく、“誰とコラボしているか”が購入の決め手になる時代へ変化しています。
しかし、これまでコラボPCは各メーカーサイトのページに散在し、「まとめて検索・比較できる場所が存在しない」という課題がありました。
ggはその課題を解決するため、国内主要BTOメーカーの全モデルからコラボレーション機種のみを独自抽出し、比較可能な検索ページとして公開しました。
現在大人気のGALLERIAの「葛葉 コラボモデルPC」を始め、約60種類のコラボPCを網羅しています。
カテゴリ
・Vtuber
・プロゲーミングチーム・プロゲーマー
・インフルエンサー
・Youtuber・ストリーマー
・esports大会
・アニメ
・ゲーム
これらをメーカーに関係なく一覧表示・絞り込み・スペック比較・価格比較できる機能は国内初となります。
---
今後の展望
ゲーミングPC検索サイトggは実際のゲーマー・配信者カルチャーの中心で育った20代2名のチームで作られました。
ggの他、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディア「イヤバズ」（https://eb.good-gamers.jp/）も運営しています。
今後も機能やコンテンツの力で、ゲーマーの最適な選択をサポートしていきます。
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/
国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/
ゲーミングPCのクーポン・セール情報を中心とした専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811
取材・掲載など歓迎しております。
