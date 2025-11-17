株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 鬼塚 友章、以下 HESTA大倉）は、同社公式アンバサダーであるGENKING.さんによるファンミーティングイベントを2025年12月6日(土)、HESTIA GINZA（東京都中央区銀座7-7-7）にて開催いたします。洋食を中心とした立食ビュッフェ形式で美味しい食事を楽しみながら、GENKING.さんへの質問コーナーや写真撮影、ここでしか手に入らないオリジナルグッズもご用意。2025年最後の思い出にふさわしい特別なひとときをお届けします。

■イベント概要日時：2025年12月6日(土) 18:00～20:00(受付開始17:50)定員：35名料金：大人（中学生以上）6,000円（税込）お子様（小学生以下）2,500円（税込）開催場所：HESTIA GINZA(ヘスティア ギンザ)東京都中央区銀座7丁7番7号 GINZA 777 ADC BUILDING 2階予約方法：ECサイトHESTA LIFEにてチケット購入https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1554※新規会員登録で500ポイントプレゼント中！※定員に達し次第、受付終了となりますので予めご了承ください。

本イベント限定のGENKING.オリジナルシャンパンも販売予定です。

■GENKING.プロフィール

本名：田中佐奈（たなか さな）

インスタグラムで“美し過ぎる美男子”として注目され、「SNSから芸能界へ進出」という流れを作った先駆け的存在。日本テレビ「行列のできる法律相談所」の出演をきっかけに一躍時の人に。2017年、芸能活動をセーブし、人生最大の決断・性別適合手術を受ける。ついに心の性と体の性が一致し、戸籍も“真の女性”になる。何も隠すことのない今だからこそ、外見や性、人間関係など、過去の自分と同様の悩みを抱える全ての人が、「自分らしく幸せに生きる」キッカケとなりたい―。そう考える彼女が、美容・料理・ファッションを中心に、独自のカルチャーを発信中。2023年2月に株式会社HESTA大倉の公式アンバサダーに就任。美容や健康のみに限らず、暮らし全体の改革に関する議論まで幅広く携わる。

Instagram：＠_genking_

店舗概要

「HESTIA GINZA」は、“銀座で味わう薬膳鍋と近江牛”をコンセプトにしたレストラン。大人気の「キノコたっぷり薬膳黒旨火鍋」をはじめ、接待や記念日にもぴったりな落ち着いた空間で、心も身体も整う料理をご提供しています。

店名：HESTIA GINZA (ヘスティア ギンザ)住所：東京都中央区銀座７丁目７番７号 GINZA 777 ADC BUILDING 2階電話番号：03-6281-4888営業時間：ランチ(月～日) 11:00～15:00(Last in 13:30)ディナー(月～土) 17:00～23:00（Last in 21:00）※定休日 祝日

ホームページ

お店のご予約はこちらから
※ファンミーティングのご予約はHESTA LIFEにて受け付けております。

Instagram

LINE

