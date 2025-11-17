株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきまして、2025年7月より放送開始のTVアニメ『神椿市建設中。』とコラボした「TVアニメ『神椿市建設中。』×GiGOキャンペーン」を2025年11月29日(土)より開催いたします。本キャンペーンは、描きおろしイラストを使用したGiGOグループのお店限定景品、マストバイキャンペーン、コラボたい焼きやノベルティ付きドリンクなど様々な企画を予定しております。コラボ開催と同日から、株式会社キャラバン(本社：東京都千代田区 代表取締役：東 貢一郎)主催のポップアップイベントをGiGO秋葉原5号館5階Akib@koを始めとする全国店舗で開催、オリジナルグッズの販売を行います。話題のTVアニメ『神椿市建設中。』を更に盛り上げる当社施策にご期待ください。

開催概要

■開催期間：2025年11月29日(土)～2026年1月4日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・コラボたい焼き「神椿市建設中。焼き」の販売・ノベルティ付きドリンクの販売・ポップアップイベント・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■神椿市建設中。 BIGアクリルスタンド(全5種)■神椿市建設中。 ロングクッション(全5種)■神椿市建設中。 オーロラ缶バッジ(全5種)■神椿市建設中。 クリアマルチケース(全5種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

マストバイキャンペーン

■開催期間：2025年11月29日(土)～2026年1月4日(日)■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容： 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「A4クリアファイル(全5種)」をランダムで1つ進呈いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

【GiGO ONLINE CRANE】 GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。公式HP⇒https://gigo-cranegame.com/ja≪マストバイキャンペーンに関する注意事項≫※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。 ※GiGO ONLINE CRANEでのキャンペーン実施は、実店舗と参加条件が異なります。 詳細は公式HPをご参照ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

コラボたい焼き「神椿市建設中。焼き」

『神椿市建設中。』をモチーフにしたコラボたい焼き「神椿市建設中。焼き」を販売いたします。「神椿市建設中。焼き」ご購入1点につき、ノベルティコースター(全5種)をランダムで1枚進呈いたします。■販売期間：2025年11月29日(土)～2026年1月4日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店／GiGOココノススキノ■販売価格：600円(税込)■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。詳細はHPをご参照ください。■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん※「神椿市建設中。焼き」およびノベルティコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

■コラボたい焼き事前抽選～「神椿市建設中。焼き」販売方法に関する注意事項～・混雑緩和のため下記日程販売分は、GiGOアプリを使用した事前抽選を行います。https://gigoapp.gendagigo.jp/11月29日(土)販売分：抽選期間11月17日(月)～11月27日(木)⇒抽選結果11月28日(金)10時11月30日(日)販売分：抽選期間11月17日(月)～11月28日(金)⇒抽選結果11月29日(土)10時・事前抽選登録にはGiGOアプリのインストールが必要です。・記載の無い日程は、終日フリー販売予定です。・抽選対象日であっても、フリー販売を行う時間帯を設ける場合がございます。・最新情報は、各販売店舗のXにてお知らせいたします。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、ノベルティコースター(全5種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。■販売期間：2025年11月29日(土)～2026年1月4日(日)■販売店舗GiGO BOWLノルベサ／GiGO BOWLイオン札幌手稲駅前ショッピングセンター／GiGO BOWLドリームタウン白樺／GiGO仙台／GiGO池袋3号館／GiGO秋葉原2号館／GiGO渋谷／GiGOららテラスTOKYO-BAY／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO難波アビオン／GiGOイオンモール岡山／GiGOそよら今治馬越／GiGO広島本通／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと(全16店舗)■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。詳細はHPをご参照ください。■価格：500円(税込)

※詳細は、公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※ノベルティコースターは「神椿市建設中。焼き」と同じものを提供いたします。また、ノベルティコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

ポップアップイベント

スタンディの展示やオリジナルグッズを販売するポップアップイベントを全国4店舗で開催いたします。■開催期間／開催店舗：・2025年11月29日(土)～2025年12月14日(日) GiGO秋葉原5号館5階 Akib@ko・2025年12月13日(土)～2025年12月25日(木) GiGO難波アビオン／GiGO福岡天神・2025年12月26日(金)～2026年1月4日(日) GiGOマーケットスクエアささしま■営業時間：店舗によって異なります。必ず事前にご確認ください。

■その他：詳細は「COCOLLABO」様のポップアップイベント公式ページをご参照ください https://www.cocollabo.net/pages/kamitsubaki_2025

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に、GiGOグループのお店限定景品｢BIGアクリルスタンド(全5種)コンプリートセット｣をプレゼントいたします。■応募期間：2025年11月17日(月)～12月7日(日)■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『神椿市建設中。』とは

KAMITSUBAKI STUDIOが2019年から制作中のオリジナルIPプロジェクトです。同スタジオに所属する花譜・理芽・春猿火・ヰ世界情緒・幸祜の5人からなるバーチャルアーティストグループ・V.W.Pの音楽から、ARG・TRPG・ADVなどのゲームや様々なジャンルへのメディアミックス展開を行ってきました。 2025年7月には初のTVアニメ化も果たし、2024年開催の実際のライブとフィクションの物語を融合させる現実×仮想の意欲的な展開が話題を呼んでいます。■TVアニメ『神椿市建設中。』公式サイト：https://kamitsubaki-anime.jp/■TVアニメ『神椿市建設中。』公式X：https://x.com/anm_kamitsubaki

■著作権表記

©KAMITSUBAKI STUDIO/SINKA ANIMATION PROJECT©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン公式HP

https://tempo.gendagigo.jp/cp25/kamitsubaki/