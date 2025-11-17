シンプルで簡単に着脱できるレザーストラップ『クラシコ・セルペンテ』に、GORE-TEX仕様のエコレザーを採用した「オールブラック」登場

有限会社CACICA

カメラのレザーストラップを始め、革小物や日用品の開発を行う有限会社CACICA（所在地：福岡県福岡市）は、11月7日より、レザーストラップ『クラシコ・セルペンテ』の新色「オールブラック」を、自社ブランドULYSSES（ユリシーズ）のオンラインショップで販売開始しました。従来モデルでは裏面に明るいミネルバ・ボックスのヌメ色を採用していましたが、「オールブラック」は表裏とも黒で統一。シックで洗練されたデザインに仕上げ、スタイリッシュなアクセントとしても楽しめるストラップです。

https://ulysses.jp/?pid=147616324

主な特長

1.イタリアのベジタブルタンニンレザー「マルゴー」と、サステナブルなエコレザー「ドリトン」を採用

2.贅沢な一枚革仕様

3.ユリシーズのクラシコシリーズで最も細いストラップモデル

4.太めの紐＋取り外し可能なバックル

5.金属パーツ不使用でカメラに傷がつきにくい

●イタリアのベジタブルタンニンレザー「マルゴー」を使用

ストラップの表面には、従来モデル同様、イタリア・トスカーナ地方の老舗タンナー「ヴィルジリオ・コンチェリア・アルティジャーナ」が手掛けるベジタブルタンニンレザー「マルゴー」を採用。使い込むほどに味わい深い色に変化し、自然な艶が生まれる経年変化（エイジング）を楽しむことができます。長く愛用するほど、手に馴染む独特の風合いが魅力です。

●裏面にGORE-TEX仕様のエコレザー「ドリトン」を採用

裏面には、防水性と透湿性に優れたGORE-TEX仕様のエコレザー「ドリトン」を使用。服に触れる部分にエコレザーを採用することで色移りを防ぎ、安心して日常使いできる仕様にこだわりました。

ベースとなる革は、大量の水を必要とせず、排水や化学薬品の使用量を削減する製法で作られているサステナブルな革です。環境に配慮した上で、機能性と使いやすさを両立しています。

ストラップ裏面には、オールブラックの雰囲気を邪魔しないよう、箔なしで『ULYSSES』の刻印が施されています。

【クラシコ・セルペンテの特長】

●贅沢な一枚革仕様

Mサイズ（105cm）・Lサイズ（120cm）とも、一枚革から切り出した継ぎ目のない作り。原皮から取れる本数が限られるため、たいへん贅沢な仕様です。

●クラシコシリーズで最も細いストラップモデル

幅13mmの細身デザインは、「クラシコ」シリーズで最もスリム。コンパクトカメラはもちろん、レンズとの組み合わせで1kg以内のミラーレス一眼にも対応します。

●太めの紐＋取り外し可能なバックル

耐久性に優れた太めの紐を使用し、バックル（コネクター）は取り外し可能。着脱も容易で、紛失時は単品での追加購入も可能です。

ほかのストラップと付け替え可能リストストラップ「スプートニク」

ベリーショートストラップ「コルト・リベロ」

同じ先端パーツを使用するリストストラップ「スプートニク」やベリーショートストラップ「コルト・リベロ」ともワンタッチで交換可能。用途や気分に合わせて簡単に付け替えできます。

●金属パーツ不使用でカメラを傷つけにくい

カシメやメタルバックルを使わず仕上げているため、収納時にラフに巻きつけても大切なカメラやレンズを傷つけません。

※画像は「オールブラック」ではなく「ブラック」です

●カラーバリエーション

ストラップ表ストラップ裏

現在、全4色展開で、左からオールブラック、ブラック、カスターニョ、ブラウン。新色「オールブラック」はシックでスタイリッシュな仕上がりです。

●サイズと目安

Mサイズ（105cm）・Lサイズ（120cm）の2種類。首掛けにはMサイズが使いやすく、たすき掛けには画像の推奨サイズ表をご参照ください。

レザーストラップクラシコ・セルペンテ オールブラック

価格：9680円(税込)

素材：牛革、エコレザー

生産：日本製

推奨荷重（快適にお使いいただける重量）: 1kg以下

【ULYSSES(ユリシーズ)について】

ULYSSES (ユリシーズ)は、「よく考える」「シンプルにする」「気分が少し上がる」「長く使える」の4つを念頭に置き、普遍性があって飽きずに長く使い続けられるプロダクトを、じっくりと時間をかけて開発しています。



わたしたちは、これからも、使い手のことを深く考え、日々目にする度に「これを選んでよかった」と思っていただけるものを目指して、ものづくりに取り組んでまいりたいと考えております。