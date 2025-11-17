リサイクルプラスチック市場は2033年までに742億8000万米ドルに達すると予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334562&id=bodyimage1】
導入
世界のプラスチック市場は、世界で最も厳しく管理されている市場の一つです。この市場は、世界中で事業を展開する重要なプレーヤー群によって特徴づけられています。建設、自動車、医療機器、電気・電子分野におけるプラスチック消費の増加は、世界のプラスチック市場の成長を牽引すると予想されています。再生プラスチックは、環境に優しく耐衝撃性に優れた代替包装材として、包装などの用途にも利用されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック発生後、消費者は様々な商品を購入するためにeコマースプラットフォームを利用するようになりました。さらに、人々が仕事に費やす時間が増えるにつれて、包装済み食品やテイクアウト食品の需要が増加しています。包装に使用される最も一般的な再生プラスチックには、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレンなどがあります。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/recycled-plastic-market/request-sample
市場動向
リサイクルプラスチック製品の使用増加が世界のリサイクルプラスチック市場を牽引
プラスチック汚染、石油化学製品の使用に伴う有害物質の排出、そして原油資源の減少に対する懸念から、回収プラスチックの需要が高まっています。再生プラスチックの大部分は、アジア太平洋地域、東南アジア、北米、そしてヨーロッパで生産されています。繊維、自動車、包装、電気・電子、建築・建設など、様々な産業における再生プラスチックの利用増加は、世界の再生プラスチック市場の成長を促進すると予想されています。
プラスチックの使用に対する懸念が高まる中、市場では従来のプラスチックに代わる素材への需要が急増しています。市場のメーカーは、急速な発明と新技術開発により、生産プロセスに伴う環境負荷を低減できる再生プラスチックの使用に注力しています。プラスチック廃棄物の有害な影響に対抗するため、企業は再生素材を使用した製品ラインの開発を継続的に進めています。多くの中小企業は、特定の期限までに再生製品または持続可能な方法で調達された製品を使用することを約束しています。
アジア太平洋の新興経済国の繊維産業は、世界の再生プラスチック市場に有望な可能性をもたらす
繊維は、世界で最も広く再利用されている樹脂である再生PETが、繊維用途で最も一般的に使用されていることから、再生プラスチックの重要な最終用途事業となっています。過去5年間で、大手衣料品メーカー、企業、環境保護団体が、プラスチック汚染の削減を目指して衣類にプラスチックを採用し始めた事例が急増しています。再生プラスチック製の衣類は、見た目も手触りも通常の衣類と変わりません。結果として、再生ペットボトルから作られた製品は、間接的に経済の均衡化に貢献しています。その結果、繊維におけるこれらのプラスチックの使用は急速に増加しています。
COVID-19の影響
新型コロナウイルス（COVID-19）の流行は中国武漢で始まり、今や経済成長著しい国々にまで広がっています。ロックダウン下では廃ポリマー製品の回収が困難を極め、プラスチックリサイクル業界は感染拡大に深刻な影響を受けました。輸送活動の停止により、処理施設に供給されるゴミはさらに減少しました。
導入
世界のプラスチック市場は、世界で最も厳しく管理されている市場の一つです。この市場は、世界中で事業を展開する重要なプレーヤー群によって特徴づけられています。建設、自動車、医療機器、電気・電子分野におけるプラスチック消費の増加は、世界のプラスチック市場の成長を牽引すると予想されています。再生プラスチックは、環境に優しく耐衝撃性に優れた代替包装材として、包装などの用途にも利用されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック発生後、消費者は様々な商品を購入するためにeコマースプラットフォームを利用するようになりました。さらに、人々が仕事に費やす時間が増えるにつれて、包装済み食品やテイクアウト食品の需要が増加しています。包装に使用される最も一般的な再生プラスチックには、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレンなどがあります。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/recycled-plastic-market/request-sample
市場動向
リサイクルプラスチック製品の使用増加が世界のリサイクルプラスチック市場を牽引
プラスチック汚染、石油化学製品の使用に伴う有害物質の排出、そして原油資源の減少に対する懸念から、回収プラスチックの需要が高まっています。再生プラスチックの大部分は、アジア太平洋地域、東南アジア、北米、そしてヨーロッパで生産されています。繊維、自動車、包装、電気・電子、建築・建設など、様々な産業における再生プラスチックの利用増加は、世界の再生プラスチック市場の成長を促進すると予想されています。
プラスチックの使用に対する懸念が高まる中、市場では従来のプラスチックに代わる素材への需要が急増しています。市場のメーカーは、急速な発明と新技術開発により、生産プロセスに伴う環境負荷を低減できる再生プラスチックの使用に注力しています。プラスチック廃棄物の有害な影響に対抗するため、企業は再生素材を使用した製品ラインの開発を継続的に進めています。多くの中小企業は、特定の期限までに再生製品または持続可能な方法で調達された製品を使用することを約束しています。
アジア太平洋の新興経済国の繊維産業は、世界の再生プラスチック市場に有望な可能性をもたらす
繊維は、世界で最も広く再利用されている樹脂である再生PETが、繊維用途で最も一般的に使用されていることから、再生プラスチックの重要な最終用途事業となっています。過去5年間で、大手衣料品メーカー、企業、環境保護団体が、プラスチック汚染の削減を目指して衣類にプラスチックを採用し始めた事例が急増しています。再生プラスチック製の衣類は、見た目も手触りも通常の衣類と変わりません。結果として、再生ペットボトルから作られた製品は、間接的に経済の均衡化に貢献しています。その結果、繊維におけるこれらのプラスチックの使用は急速に増加しています。
COVID-19の影響
新型コロナウイルス（COVID-19）の流行は中国武漢で始まり、今や経済成長著しい国々にまで広がっています。ロックダウン下では廃ポリマー製品の回収が困難を極め、プラスチックリサイクル業界は感染拡大に深刻な影響を受けました。輸送活動の停止により、処理施設に供給されるゴミはさらに減少しました。