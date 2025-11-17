福岡市立霊園では、地域の皆様に日本の伝統文化に触れていただく機会として、来る11月30日（日）に香椎公民館（福岡市東区香椎駅前2丁目17-19）にて、「書道・茶道」の二本立て体験イベントを実施いたします。書道・茶道ともに経験がない方でも安心してご参加いただける内容です。伝統文化に触れてみたいという方も、この機会にぜひご体験ください。書道体験では、来年の干支である「午（うま）」を、心を込めて毛筆で色紙に揮毫（きごう）します。完成した作品は、新年の縁起の良い飾りとしてそのままお持ち帰りいただけます。茶道体験では、日本の伝統美に触れながら、ご自身で抹茶の点（た）て方をご体験いただけます。ゆったりとした安らぎのひとときをお過ごしください。■書道・茶道体験イベント日時：2025年11月30日（日） 10時00分～11時15分場所：香椎公民館（福岡市東区香椎駅前2丁目17-19）料金：2,000円（抹茶お茶菓子付） 未就学児は保護者同伴定員：15名初心者の方も歓迎いたします。持ち物は特にございません。道具はすべてこちらでご用意いたします。書道体験で墨がつく可能性がございますので、気になる方は汚れてもよい服装でお越しください。■お申込み【WEBでのお申込み】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdStVkvj3tiNLTKqhN7RMtAVpGUQ7gE5ejBrL-BfBR-kXHfPg/viewform?usp=header【お電話でのお申込み・お問い合わせ】三日月山霊園 管理事務所 TEL：092-662-7429