ベーキング原料市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「ベーキング原料市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ベーキング原料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ベーキング原料市場の概要
ベーキング原料市場に関する弊社の調査レポートによると、ベーキング原料市場規模は 2035 年に約 434 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ベーキング原料市場規模は約 207 億米ドルとなっています。ベーキング原料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ベーキング原料市場シェアの拡大は、機能性および栄養強化ベーカリー製品の需要急増によるもので、これは主に栄養意識の高まりと、健康志向の食品政策の高まりによるものです。米国国立医学図書館の2023年の発表によると、20億人以上が微量栄養素欠乏症に陥りやすく、政府は主食および加工食品全体で食品の栄養強化を推進するよう促しています。そのため、ベーカリー製品メーカーは、タンパク質強化小麦粉、オメガ3オイル、その他の天然繊維をベーキング原料ポートフォリオに取り入れ、市場の成長を促進しています。
ベーキング原料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/baking-ingredients-market/60196
ベーキング原料に関する市場調査では、世界的な食文化の影響を受けた職人技と高級ベーカリー文化の急速な拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。デジタル食品商取引やオンラインベーカリースタートアップの台頭により、先進国および新興国の消費者は、高品質で異文化の料理にインスパイアされたベーカリー製品へと移行しており、特製小麦粉、天然香料、クリーンラベル乳化剤、機能性膨張剤の需要が高まり、市場の発展を支えています。
しかし、原材料価格の変動性が高まることで、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334588&id=bodyimage1】
ベーキング原料市場セグメンテーションの傾向分析
ベーキング原料市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、ベーキング原料の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
ベーキング原料市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60196
製品タイプ別に基づいて、ベーキング原料市場は、乳化剤、膨張剤、酵素、保存料、着色料と香料サブセグメントに分割されています。これらのうち、乳化剤サブセグメントは今後数年間、市場を牽引すると予想されており、対象期間中の収益シェアは38.6%に達すると推定されています。乳化剤は、製品の保存期間の延長に加え、滑らかさ、食感の向上、そして粘稠度向上にも役立つため、工業用ベーキングにおいて不可欠な要素です。包装されたベーキング製品の需要が急増する中、各国経済は乳化剤を積極的に採用しており、日本だけでも食品加工産業に1,900億米ドルという驚異的な規模を誇り、市場の成長を牽引しています。
ベーキング原料市場の概要
ベーキング原料市場に関する弊社の調査レポートによると、ベーキング原料市場規模は 2035 年に約 434 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ベーキング原料市場規模は約 207 億米ドルとなっています。ベーキング原料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ベーキング原料市場シェアの拡大は、機能性および栄養強化ベーカリー製品の需要急増によるもので、これは主に栄養意識の高まりと、健康志向の食品政策の高まりによるものです。米国国立医学図書館の2023年の発表によると、20億人以上が微量栄養素欠乏症に陥りやすく、政府は主食および加工食品全体で食品の栄養強化を推進するよう促しています。そのため、ベーカリー製品メーカーは、タンパク質強化小麦粉、オメガ3オイル、その他の天然繊維をベーキング原料ポートフォリオに取り入れ、市場の成長を促進しています。
ベーキング原料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/baking-ingredients-market/60196
ベーキング原料に関する市場調査では、世界的な食文化の影響を受けた職人技と高級ベーカリー文化の急速な拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。デジタル食品商取引やオンラインベーカリースタートアップの台頭により、先進国および新興国の消費者は、高品質で異文化の料理にインスパイアされたベーカリー製品へと移行しており、特製小麦粉、天然香料、クリーンラベル乳化剤、機能性膨張剤の需要が高まり、市場の発展を支えています。
しかし、原材料価格の変動性が高まることで、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334588&id=bodyimage1】
ベーキング原料市場セグメンテーションの傾向分析
ベーキング原料市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、ベーキング原料の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
ベーキング原料市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60196
製品タイプ別に基づいて、ベーキング原料市場は、乳化剤、膨張剤、酵素、保存料、着色料と香料サブセグメントに分割されています。これらのうち、乳化剤サブセグメントは今後数年間、市場を牽引すると予想されており、対象期間中の収益シェアは38.6%に達すると推定されています。乳化剤は、製品の保存期間の延長に加え、滑らかさ、食感の向上、そして粘稠度向上にも役立つため、工業用ベーキングにおいて不可欠な要素です。包装されたベーキング製品の需要が急増する中、各国経済は乳化剤を積極的に採用しており、日本だけでも食品加工産業に1,900億米ドルという驚異的な規模を誇り、市場の成長を牽引しています。