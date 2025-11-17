ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 島の美食が紡ぐ冬の贅 淡路島三年とらふぐ×地酒マリアージュで贈る美食ステイ 12月1日（月）宿泊分より提供開始
ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、約3年という長い歳月をかけて丁寧に育て上げられた淡路島の希少なブランド食材「淡路島3年とらふぐ」を、薄造り、白子の薄蒸し、お鍋など、様々なスタイルでご堪能いただける冬季限定フルコースを、2025年12月1日（月）より提供開始いたします。
「淡路島3年とらふぐ」は、潮流の激しい鳴門海峡に近い淡路島の環境下で、じっくりと養殖されることで、通常のとらふぐよりも格段に身が引き締まり、ぷりぷりとした弾力と、噛むほどにあふれる凝縮された旨味が特徴の高級食材です。本コースの監修は、世界のトップシェフが集うワールドグルメサミットで、2大会連続マスターシェフに選出された山下春幸シェフ。日本の伝統にモダンなアプローチを融合させた“新和食”の世界観のもと、白子の薄蒸しやふぐ鍋などを美しく構成し、至高の美食体験へと昇華させました。
今年はさらに、ソムリエが料理ごとに厳選した地酒ペアリングコースも新たにご用意。淡路島の誇る「千年一酒造」のふくよかな純米原酒を皮切りに、爽やかな口当たりが特徴の千代の縁、旨味と余韻のバランスが絶妙な国生みの雫と、料理の進行にあわせてふぐの持ち味を最大限に引き立てるラインナップでお届けいたします。そしてコースの締めくくりには、10年以上の熟成を経た“時を味わう酒”『古昔の美酒 文蔵2009』をご用意。締めの1杯として、金賞受賞を誇るこの長期熟成梅酒が、完熟梅の爽やかさと杏仁のような甘さ、深みある風味で、コースの余韻を優雅に包み込むひとときを演出します
※お酒の銘柄は、仕入れ状況により一部変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
御食国とも称された“食の宝庫・淡路島”でしか出会えない、冬の美食と美酒のマリアージュ。極上のふぐと地酒に包まれる、特別な一夜をお過ごしください。
■概要
提供時期：
2025年12月1日（月）～2025年2月28日（金）
営業時間：
ランチ／11時30分～14時30分（L.O 14時00分）
ディナー／17時00分～22時00分（L.O 21時30分）
料金：
45,980円～（夕朝食付き、税・サービス料込）／1名 ※1室2名利用時
食事：
〈夕食〉HAL YAMASHITA 「淡路島三年とらふぐ フルコース」
淡路島のブランド食材「淡路島三年とらふぐ」の身、白子など食材の全てを満喫できるフルコース
【コース内容】
・先付
３年とらふぐ 皮の和え物
３年とらふぐ 薄造り
３年とらふぐ から揚げ
３年とらふぐ 白子の薄蒸し
・メイン／３年とらふぐ鍋
・〆／雑炊
・デザート／自家製わらび餅
〈朝食〉朝のお始め御膳
新鮮な淡路島野菜やタンパク質を豊富に含んだ大豆「フクユタカ」の豆乳、瀬戸内海の新鮮な焼魚、名物「淡路出汁巻き玉子」に加え、9種の彩り豊かな小鉢を炊き立ての淡路島米とともに
予約：
下記URLよりご予約ください
https://awaji-grandchariot.com/topics/3977/
※当日予約は代表電話（0799-64-7090）までお問合せください
HP：
https://awaji-grandchariot.com/
備考：
当施設は兵庫県立淡路島公園「ニジゲンノモリ」内で運営をしております。最寄りのF駐車場からは、スタッフが送迎に伺います。送迎には10分ほどお時間を頂戴しております。お食事時間には十分に余裕をもってご来場くださいませ
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
宿泊の醍醐味のご朝食は【＜和食＞淡路島山海御膳】または【＜洋食プレート＞】のどちらかを、1組に付きお1つお選びいただけます。
＜和食＞淡路島山海御膳
グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。
＜洋食プレート＞
メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。
【お風呂】
全室檜風呂を設置し、檜の爽やかな香りに癒されます。
