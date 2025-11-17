オンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」が一次審査の結果を発表！一次審査通過は125タイトル
株式会社SQOOL（東京都港区、代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD」実行委員会は、2025年11月14日（金）、「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」の一次審査を通過した125タイトルを発表しました。
SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER 一次審査通過タイトル
https://shibagameaward.com/2025w/firstscreening.php
SHIBA GAME AWARDは、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に「SQOOL GAME AWARD」として2019年に発足し、年2回開催しているオンラインゲームアワードです。
このオンラインゲームアワードは、必ずしも優れたゲーム、売れそうなゲームを表彰するのではなく、「応援したい」ゲームタイトル、ゲームクリエイターを表彰するという方針で運営されており、回を重ねるごとに規模を拡大し、今回の「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」は前回の約2倍となる255のゲームタイトルのエントリーがありました。
一次選考を通過した125タイトルは、二次選考を経て30から40タイトルに絞られ、その後大賞や各賞が発表される予定です。
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER 予定スケジュール
2025年11月21日：二次先行結果発表
2025年12月6日：YouTubeにて最終選考大賞タイトル紹介生放送
2025年12月16日：大賞及び各賞発表
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gamestudylab
