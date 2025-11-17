【調査】手に入れたい2026年新春紅茶福袋はどれ？15人にアンケート調査。
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://levecolle.co.jp/gohoubichoice/）」は、欲しい2026年新春紅茶福袋のアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:1人、30代:5人、40代:6人、50代:2人、60代以上:1人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月17日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：LUPICIAルピシア福袋
「梅／竹／松の3グレードに分かれており、14種類の中から好きなものを選べるのが良い。」
「毎年店頭で福袋の案内を見かけると買ってしまう。」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/lupicia-luckybag-reserve/
2位：TWG福袋
「憧れのTWG紅茶をお得なお値段で飲めるのは嬉しい。毎年8800円の福袋は即日売り切れてしまう。」
「高い紅茶は香りが違う。」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/twgtea-luckybag/
3位：Karel Capek（カレルチャペック）福袋
「ティーバッグ詰め合わせとオリジナルグッズが中心で、毎年買っている。」
他にも、ゴンチャ福袋、BASILUR（バシラーティー）福袋も挙がりました。
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/gongcha-hanppybag/
以上、2026年に買いたい紅茶の新春福袋のアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
配信元企業：LeveColle合同会社
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:1人、30代:5人、40代:6人、50代:2人、60代以上:1人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月17日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：LUPICIAルピシア福袋
「梅／竹／松の3グレードに分かれており、14種類の中から好きなものを選べるのが良い。」
「毎年店頭で福袋の案内を見かけると買ってしまう。」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/lupicia-luckybag-reserve/
2位：TWG福袋
「憧れのTWG紅茶をお得なお値段で飲めるのは嬉しい。毎年8800円の福袋は即日売り切れてしまう。」
「高い紅茶は香りが違う。」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/twgtea-luckybag/
3位：Karel Capek（カレルチャペック）福袋
「ティーバッグ詰め合わせとオリジナルグッズが中心で、毎年買っている。」
他にも、ゴンチャ福袋、BASILUR（バシラーティー）福袋も挙がりました。
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/gongcha-hanppybag/
以上、2026年に買いたい紅茶の新春福袋のアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
配信元企業：LeveColle合同会社
プレスリリース詳細へ