新年の贈り物に選ばれる一椀──越前塗『よろこび』雑煮椀で晴れやかなお正月を
日本の伝統技法として知られる「越前塗」。その上質な技を受け継ぐ職人が、一つひとつ丁寧に仕上げたのが「越前塗 よろこび 黒内朱雑煮椀」です。
漆ならではのしっとりと手に馴染む質感と、軽やかな持ち心地は、新年のお雑煮や祝い膳をより華やかに演出します。
職人が丹念に研ぎ・塗りを重ねる越前漆器は、耐久性と実用性にも優れ、普段使いにもおすすめ。保温性が高く、汁物の温度をやさしくキープし、口当たりも滑らかなのが特徴です。
お正月の食卓はもちろん、晴れの日の椀物、贈り物としても大変喜ばれる逸品。
結婚祝い・長寿祝い・新築祝いなど、節目のギフトにも相応しい上質な漆椀です。
お正月準備に、末永く使える本物の伝統工芸を。
越前塗の確かな技と美しさをご家庭でお楽しみください。
越前塗 よろこび 黒内朱雑煮椀［1客］【お正月・祝い膳】
https://www.shikki-shop.com/owan4015-8/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334569&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
