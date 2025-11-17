世界のソーシャルコマース市場は驚異的な年平均成長率31.60%で成長する見込み
導入
Eコマースは小売業において重要な役割を果たし、ソーシャルコマース市場を再構築しています。21世紀に入ってから、インターネットアクセスが世界中に普及し、スマートフォンが数十億人の生活に欠かせないものとなったことで、オンラインショッピングは飛躍的に拡大しました。ソーシャルコマースは全く新しいショッピングの領域を切り開き、消費者に大幅に拡大した選択肢を提供し、高まる利便性への需要への対応に貢献しています。オンラインショッピングの人気が高まり、その利便性が高まっていることから、ソーシャルコマースは勢いを増しています。顧客は自宅にいながらにして、最小限の手間で商品を注文できるようになりました。ソーシャルコマースプラットフォームの販売業者は、割引、キャッシュバック、当日または翌日配送、クリック＆コレクトサービス、ESRオプションなど、オンラインショッピングをオフラインショッピングよりも便利で収益性の高いものにするサービスを提供しています。企業は、顧客体験を向上させるために、人工知能、チャットボット、機械学習、拡張現実（AR）などの技術に投資しています。予測期間中、オンラインショッピングの利便性の向上は、市場の成長を牽引する大きな要因になると予想されます。ソーシャルコマースのインフラストラクチャ ソーシャルコマース プラットフォームの市場リーダーには、Facebook、Twitter、Pinterest などがあります。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/social-commerce-market/request-sample
市場動向
ソーシャルメディア、Eコマース、ソーシャルネットワーキングサイトの台頭が企業の成長を促し、世界市場を牽引している
多くの企業がソーシャルコマースを利用して既存顧客や新規見込み顧客にアプローチしています。この傾向は、個人がソーシャルメディアプラットフォームに費やす時間が増加しているという事実など、いくつかの要因に影響を受けています。調査によると、平均的な人は1日2時間以上をソーシャルメディアプラットフォームに費やしています。さらに、これらのプラットフォームは効果的なマーケティングツールとして機能し、顧客が従来のeコマースプラットフォームよりもインタラクティブに購入できるため、ソーシャルメディアプラットフォームを介したオンラインショッピングの着実な成長に貢献しています。過去10年間で、ソーシャルメディアネットワークは非常に大きな注目を集め、ユーザーベースが飛躍的に増加しました。Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTubeなどのソーシャルネットワーキングサイトへのアクセスは現在、簡単になっています。これらのサイトやその他のソーシャルネットワーキングサイトのユーザーベースの飛躍的な増加は、企業がこれらのプラットフォームを通じて顧客とつながることを促進しています。
さらに、コンテンツ共有、ショッピング、決済、メッセージ機能の融合は、近年のソーシャルコマースの成長を促進しています。ソーシャルコマースとは、ソーシャルメディアプラットフォームを用いてeコマース取引を促進・処理することと定義され、オンライン環境と連動した新たなショッピング手法を生み出してきました。その結果、ショッピングや情報交換におけるeコマースやソーシャルメディアプラットフォームの普及が、今後数年間の市場拡大を牽引すると予想されます。
