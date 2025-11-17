世界のチャートを席巻中のRAYE（レイ）のヒット曲「Where Is My Husband!」のデヴィッド・ゲッタ＆ハイパトンによるダンスリミックスがリリースに

The Orchard Japan

ロンドンの名門ロイヤル・アルバート・ホールにて豪華オーケストラとコーラス隊を率いたライブ映像「Live At The Royal Albert Hall」が2026年の第68回グラミー賞で最優秀ミュージック・フィルム賞にノミネートされ、先月は英国版ヴォーグ誌の表紙を飾ったばかりのRAYE（レイ）が、大ヒット中のシングル「Where Is My Husband!」のリミックスを新たにリリース。ダンスミュージック界の重鎮DJ/プロデューサーのDavid Guetta（デヴィッド・ゲッタ）とイタリア出身の新進プロデューサーのHypaton（ハイパトン）が再構築したリミックスバージョンの配信がスタートされた。

彼女の長年のコラボレーターであるMike Sabath（マイク・サバス）との共作・共同プロデュースによるシングル「Where Is My Husband!」は、リリースされるや否や世界中のチャートを席巻。ファンキーなブラスセクションとシンコペーションを効かせたR&Bリズム、更に洗練されたソウルポップの要素が融合されたサウンドをバックに、レイは人生のパートナーとなる未来の夫を求めてコミカルに歌い上げる。2026年にリリース予定の彼女のセカンドアルバムからのリード曲でもある、このエネルギー溢れるチャーミングな楽曲は、既にSpotifyで１億5,500万回の再生数を突破。オーストラリア、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、スウェーデン、オランダ、オーストリア、ベルギー、ニュージーランド、スイスでトップ10入りを果たし、彼女の本国イギリスではトップ３入りを果たし、現在も上昇中。アメリカでも初のトップ100入りを果たして、急上昇が期待されている。

RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rK5TyISxZ_M ]

2023年に発表されたデビューアルバム『My 21st Century Blues』でセンセーションを巻き起こしたレイは、これまでに全世界で累計100億回以上のストリーミングを達成し、昨年はブリットアワードで“アルバム・オブ・ザ・イヤー”を含む、史上最多の６部門を受賞。全英チャートで１位に輝いた世界的ヒット曲「Escapism.」は、アメリカでダブル・プラチナを、イギリスでトリプル・プラチナを獲得し、全世界で15億回以上のストリーミングを記録。2026年１月からは大規模な欧米ツアーをスタートさせる。

リリース情報

Credit_ Aliyah Otchere

RAYE & David Guetta & Hypaton

ニューシングル「WHERE IS MY HUSBAND! (Remix)」配信中

配信リンク：https://raye.orcd.co/wimh-remix

レーベル：Human Re Sources

Music Videos

「WHERE IS MY HUSBAND!」https://www.youtube.com/watch?v=rK5TyISxZ_M

RAYE Information

Official Website https://rayeofficial.com/

YouTube https://www.youtube.com/@RAYEofficial

Instagram https://www.instagram.com/raye/

TikTok https://www.tiktok.com/@raye

Twitter https://twitter.com/raye

Facebook https://www.facebook.com/raye

