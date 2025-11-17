環境規制×設備更新が需要を押し上げる：2031年に22.82億ドル市場へ拡大するSCR脱硝触媒の最新潮流
排出管理の根幹を担う構成技術──SCR脱硝触媒
SCR脱硝触媒とは、排煙脱硝装置（Selective Catalytic Reduction＝選択的触媒還元方式）に用いられる触媒であり、窒素酸化物（NO?）を選択的に還元し、無害な窒素（N?）と水（H?O）へと変換する機能を持つ。主に石炭火力発電所やゴミ焼却施設、大型ボイラー、産業用炉などにおける大規模排ガス処理に使用されており、その構造は一般にハニカム形状またはプレート形状を基盤とし、酸化チタン（TiO?）を担体に、バナジウム（V?O?）、タングステン（WO?）、モリブデン（MoO?）などの活性成分が塗布された構造を採る。
この触媒は、反応温度、ガス流速、SO?耐性、長寿命性、物理的強度など、複数の要件を高次元で満たす必要があるため、材料技術とプロセス制御の高度な組み合わせが不可欠である。また、排ガスの組成や負荷変動に応じてカスタマイズされることが多く、製品そのものが導入現場のプロセス特性と密接に連動している点に大きな特徴がある。すなわち、SCR脱硝触媒は排出規制対応の「汎用部材」ではなく、環境負荷削減を機能面から支える「プロセス適合型の中核装置」と位置付けられる。
排出規制と産業競争力の接点──主要産業との関係と市場動向
脱硝技術の導入は、環境規制対応という一義的要請を超え、企業の持続可能性や操業許認可制度と直結する構造的な投資判断へと変化している。とりわけ火力発電、製鉄、セメント、石油精製、化学、廃棄物処理といった高排出産業では、NO?の排出上限が年々引き下げられる中、SCR装置の採用はすでに前提条件化しており、その中核を担う触媒技術は、設備稼働率・維持費・排出効率といった要素を左右する直接的な影響因子である。
LP Informationの最新調査「世界SCR脱硝触媒市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577129/scr-denitration-catalyst）によると、当該市場は今後6.3%のCAGRで成長し、2031年には22.82億米ドルの市場規模に達すると見込まれている。これは単なる規制強化だけでなく、既存設備の更新・高度化や、新興国での発電設備拡張に伴うSCR導入の加速が背景にある。加えて、触媒寿命の延長・再生可能性向上といったニーズが高度化する中で、製品開発の方向性は「一括導入型」から「ライフサイクル適応型」へとシフトしており、用途拡張性と産業間連動性が今後の差別化要因として浮上している。
図. SCR脱硝触媒世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334548&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334548&id=bodyimage2】
図. 世界のSCR脱硝触媒市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SCR脱硝触媒の世界的な主要製造業者には、Johnson Matthey、Cormetech、BASF、Ceram Austria、Umicore、Datang Environmental、Jiangsu Wonder、Chongqing Yuanda、Tianhe （Baoding）、Kanadevia Inovaなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約37.0%の市場シェアを持っていた。
SCR脱硝触媒の競争構造は、単なるコストパフォーマンスではなく、設計思想と運用実態の整合性に基づく「信頼性の構築力」によって形作られる。例えば、高温域での触媒活性維持、SO?による被毒耐性、圧損と反応効率のトレードオフ調整、設置スペースに応じた幾何構造の最適化など、各現場に応じた個別要件への対応が求められる。そのため、製品の差異化は主として「材料技術」「製造プロセス制御」「品質安定性」に依拠する傾向が強く、一定以上の技術障壁が存在している。
SCR脱硝触媒とは、排煙脱硝装置（Selective Catalytic Reduction＝選択的触媒還元方式）に用いられる触媒であり、窒素酸化物（NO?）を選択的に還元し、無害な窒素（N?）と水（H?O）へと変換する機能を持つ。主に石炭火力発電所やゴミ焼却施設、大型ボイラー、産業用炉などにおける大規模排ガス処理に使用されており、その構造は一般にハニカム形状またはプレート形状を基盤とし、酸化チタン（TiO?）を担体に、バナジウム（V?O?）、タングステン（WO?）、モリブデン（MoO?）などの活性成分が塗布された構造を採る。
この触媒は、反応温度、ガス流速、SO?耐性、長寿命性、物理的強度など、複数の要件を高次元で満たす必要があるため、材料技術とプロセス制御の高度な組み合わせが不可欠である。また、排ガスの組成や負荷変動に応じてカスタマイズされることが多く、製品そのものが導入現場のプロセス特性と密接に連動している点に大きな特徴がある。すなわち、SCR脱硝触媒は排出規制対応の「汎用部材」ではなく、環境負荷削減を機能面から支える「プロセス適合型の中核装置」と位置付けられる。
排出規制と産業競争力の接点──主要産業との関係と市場動向
脱硝技術の導入は、環境規制対応という一義的要請を超え、企業の持続可能性や操業許認可制度と直結する構造的な投資判断へと変化している。とりわけ火力発電、製鉄、セメント、石油精製、化学、廃棄物処理といった高排出産業では、NO?の排出上限が年々引き下げられる中、SCR装置の採用はすでに前提条件化しており、その中核を担う触媒技術は、設備稼働率・維持費・排出効率といった要素を左右する直接的な影響因子である。
LP Informationの最新調査「世界SCR脱硝触媒市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577129/scr-denitration-catalyst）によると、当該市場は今後6.3%のCAGRで成長し、2031年には22.82億米ドルの市場規模に達すると見込まれている。これは単なる規制強化だけでなく、既存設備の更新・高度化や、新興国での発電設備拡張に伴うSCR導入の加速が背景にある。加えて、触媒寿命の延長・再生可能性向上といったニーズが高度化する中で、製品開発の方向性は「一括導入型」から「ライフサイクル適応型」へとシフトしており、用途拡張性と産業間連動性が今後の差別化要因として浮上している。
図. SCR脱硝触媒世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334548&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334548&id=bodyimage2】
図. 世界のSCR脱硝触媒市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SCR脱硝触媒の世界的な主要製造業者には、Johnson Matthey、Cormetech、BASF、Ceram Austria、Umicore、Datang Environmental、Jiangsu Wonder、Chongqing Yuanda、Tianhe （Baoding）、Kanadevia Inovaなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約37.0%の市場シェアを持っていた。
SCR脱硝触媒の競争構造は、単なるコストパフォーマンスではなく、設計思想と運用実態の整合性に基づく「信頼性の構築力」によって形作られる。例えば、高温域での触媒活性維持、SO?による被毒耐性、圧損と反応効率のトレードオフ調整、設置スペースに応じた幾何構造の最適化など、各現場に応じた個別要件への対応が求められる。そのため、製品の差異化は主として「材料技術」「製造プロセス制御」「品質安定性」に依拠する傾向が強く、一定以上の技術障壁が存在している。