菊池桃子、2026年2月に初めてのBillboard Live東京＆台北でのライブ開催が決定！

デビュー41周年を迎え、今もなお精力的に音楽活動を行っている菊池桃子が、毎年大好評のビルボードライブ公演を来年2026年2月にも開催する。

本公演は「MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra”」と題され、2025年に行ったライブの追加公演となっている。

過去のビルボードライブ公演は横浜・大阪で行っていたが、今回はBillboard Live TOKYO、2025年秋に台湾にオープンしたBillboard Live TAIPEIと初めての会場2か所での開催。

台湾でのライブは、2025年9月にキャリア初で大盛況となった上海・北京に続く海外公演となる。

昨今のCity Popブームの中でも菊池桃子の楽曲は多くの人に聴かれているが、さらに世代も国境も超えて広がっている。

今後さらに広がるきっかけとなり得る本公演にぜひ注目してほしい。

【ライブ情報】

MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra”

【公演名】

MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra” in TOKYO

【開催日程】

■ 2026.02.18（wed）Billboard Live TOKYO

1st Stage OPEN 16:30 / START 17:30

2nd Stage OPEN 19:30 / START 20:30

【チケット代金】※飲食代金別

DXシートDUO \24,400 (ペア販売)

DUOシート \23,300 (ペア販売)

DXシートカウンター \12,200

S指定席 \11,100

R指定席 \10,000

カジュアルシート \9,500 (1 ドリンク付)

[MOMOCANS’ チケット先行受付（抽選）]

受付期間:11月18日(火)12:00～11月26日(水)23:59

申込URL :https://fanicon.net/ticket/6961

※未就学児童入店不可。16歳未満のお客様のご入店には成人の同伴が必要です。

※1公演につき2枚まで

[Club BBL会員]

受付期間:12月7日(日) 12:00～

申込URL :https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21079

※未就学児童入店不可。16歳未満のお客様のご入店には成人の同伴が必要です。

※1公演につき4枚まで

[チケット一般発売（先着）]

受付期間:12月14日(日) 12:00～（BBL／e+）

e＋ :https://eplus.jp/kikuchimomoko-bbl/BBL :https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21079

※未就学児童入店不可。16歳未満のお客様のご入店には成人の同伴が必要です。

※1公演につき4枚まで

詳細 :https://www.billboardlivetaipei.tw/events/momokokikuchi2026

＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+(イープラス) にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録

（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、ひ

とつのID でご利用いただくためのID です。（https://www.hhcross.hankyuhanshin.jp/ 参照）

▼公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ公式HP：http://www.billboard-live.com/

ビルボードライブ東京：03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F

【公演名】

MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra” in TAIPEI

【開催日程】

■ 2026.02.13（Fri）Billboard Live TAIPEI

1st Stage OPEN 16:00 / START 17:00

2nd Stage OPEN 19:00 / START 20:00

【チケット代金】※飲食代金別

・スタンダード席 Standard Seat 2,400NTD

・カジュアル席 Casual Seat 2,200NTD

・プレミアム席 Premium Seat 2,800NTD

・ラグジュアリー席 Luxury Seat 3,000NTD

・ボックス席 Box Seat(最大3人) 10,200NTD

【チケット発売日】一般発売のみ（Billboard Live TAIPEI）

発売開始：2025年11月21日(金) 12:00～(台北時間)/13:00～(日本時間）

▼公演に関するお問い合わせ

Billboard Live TAIPEI：https://www.billboardlivetaipei.tw/ja/

台北市信義区松壽路12号 ATT 4 FUN 7

【PROFILE】

菊池桃子

1984年に、映画『パンツの穴』のヒロインとしてスクリーンデビューし、同年、『青春のいじわる』で歌手としてもデビュー。アイドルとして人気を博し、1985年に当時の最年少公演記録となる17歳で日本武道館公演を成功。

その年リリースした「卒業-GRADUATION-」は自身初のオリコンウィークリーチャート1位を記録し、以降7作品連続でオリコン週間1位を獲得。アイドル歌手としてのデビュー以来、第26回日本レコード大賞新人賞、日本レコードセールス大賞、エランドール賞新人賞など、数々の賞を受賞している。

当時の楽曲ほとんど全てを担当している作曲家・林哲司の創り出す世界観は、80年代、アイドルソングとしては異質なものだったが、近年の海外中心としたジャパニーズ・シティ・ポップのブームにより再評価がなされ、海外でもアルバム『OCEAN SIDE』収録の「Blind Curve」がカバーされて話題に。更に2021年7月、当時の全楽曲を音楽ストリーミングサービスにて配信開始し、その翌月には、プロデューサー／DJのNight Tempoによる人気リエディットシリーズ「昭和グルーヴ」では菊池桃子がフィーチャーされた。人気のシングル曲に限らず、その多くの楽曲が世界各国のリスナーを魅了し続ける。2024年は歌手デビュー40周年を迎え、完全セルフプロデュースのEP「Eternal Harmony」やベストアルバム「Eternal Best」を発売。2025年9月には初の海外公演として中国（上海・北京）で開催。ライブ活動もより一層精力的に行っている。

【関連URL】

菊池桃子公式サイト(https://momoko-kikuchi.com/)

菊池桃子公式Instagram(https://www.instagram.com/momoko_kikuchi_official/)

菊池桃子公式Ｘ(https://twitter.com/momoko_kikuchi_)

菊池桃子公式TikTok(https://www.tiktok.com/@momoko_kikuchi)

菊池桃子40th特設サイト(https://www.vap.co.jp/momokokikuchi_40th_anniversary/)

オフィシャルファンクラブ『MOMOCANS’』(https://fanicon.net/fancommunities/5792)