辛いもの好き集まれ！隔月でおすすめ商品が届く、エスニック食材ブランド【アヤム】のアンバサダー大募集！11/30まで

日仏貿易株式会社

マレーシアの国民的ブランド「Ayam（アヤム）」は2025年11月14日（金）～2025年11月30日（日）の期間中、Instagramにて2026年度のブランドアンバサダーを募集いたします。当選者の5名様には2026年中、隔月でアヤムのおすすめ商品や発売前の新商品などをお届け予定です。

アヤムは日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：ギヨーム・カルー）が取り扱うマレーシアのエスニック食材ブランドです。

マレーシアのご家庭でよく常備されているさばのトマトソース煮Ayam（アヤム）って？

本国マレーシアで高い知名度を誇るエスニック食材のブランドです。グリーンカレーが手軽に作れるペーストやタイの万能調味料シラチャーソースなどはもちろん、東南アジアで日常的に食されるココナッツミルクだけでも種類豊富に展開しています。

現地のスーパーではアヤムの商品をまとめてカゴに入れている様子もよく見かけるほど、国民的なブランドです。

人気のグリーンカレーペーストは初回分のお届け！そんなアヤムのアンバサダーを募集します！

以前たくさんの方にご応募いただいた人気企画の第二弾を開催！

2022年の第1期アンバサダー募集から商品ラインナップも変わり、一度ご応募いただいた方ももちろんご参加いただけます。

アヤムのおすすめ商品が1年間、隔月で届く 届いた商品を使ったお料理を作ってInstagramに投稿していただき、わくわく楽しい、使っておいしい、商品の魅力を一緒に感じて伝えてくださる公式アンバサダーさんを募集いたします！

お写真のワンポイントになる、非売品の限定ピックも毎月商品と一緒にお届け予定です。

キャンペーンはInstagramの投稿をチェック！

キャンペーンはInstagram内で開催しております。

詳しい内容は以下のURLよりアヤム日本公式アカウントをご覧ください。

アヤム日本公式アカウント：https://www.instagram.com/ayamjapan/

一部商品は発売前にお試しいただける先行レビュー対象！

＜キャンペーン内容＞

アンバサダー特典

・2026年1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回に分けて、おすすめ商品や新商品総額約20,000円相当をプレゼント予定

・「第2期アヤム公式アンバサダー」の権利

👥 当選人数

5名様

応募期間

2025年11月14日（金）～11月30日（日）23:59まで

参加方法

1. 公式アカウント @ayamjapan をフォロー

2. この投稿に「いいね！」

＋ストーリーズでシェアすると当選確率UP！

応募条件

・Instagramを公開設定にしている方

・商品を使ったInstagramリール動画を投稿してくださる方

・投稿内容のレシピや動画の二次利用にご同意いただける方

・日本にお住まいの方

・当アカウントをフォローし、上記参加条件を満たしていること

・辛い、スパイシーな商品も多く取り扱っているため、辛いものがお得意な方、または辛いものは苦手でも工夫して商品を使用していただける方

🍛 アンバサダー活動内容

・就任期間は2026年1月～12月末までとなります。

・1回のお届け商品を使用して2回投稿していただきます。そのうち1回はInstagramにてリール動画の投稿をお願いいたします。

・公式アカウント@ayamjapan のメンション、タイアップラベルなどのお願い事項にご協力いただきます。

みなさまのご応募お待ちしております。

〈アヤムの販売店舗について〉

アヤムは全国の輸入食品店やAmazonをはじめとしたオンラインショップなどでのお取り扱いがございます。