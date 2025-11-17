・番組名 『わがまま！気まま！旅気分 永尾柚乃のyou know？ひろしま旅』・放送日時 TSS（広島地区）11月29日（土）12：00～12：55 BSフジ 11月29日（土）5：00～5：55・出演 永尾柚乃、中西敦子（TSSアナウンサー）

テレビ新広島は2025年11月29日（土）、『わがまま！気まま！旅気分 永尾柚乃のyou know？ひろしま旅』を放送する。 番組は、初めて広島を訪れた永尾柚乃が”お小遣い”5,000円を手に、広島の街やグルメを満喫する。旅は今年の春開業した新広島駅ビルからスタート。ビル2階に乗り入れる新ルート・駅前大橋線を走る路面電車に乗って広島の街を巡る。 まずは本通り商店街のアンテナショップでお土産探しへ。尾道ラーメンや広島東洋カープのグッズなど広島ならではの商品にワクワクが止まらない様子で、豚のホルモンを揚げた広島を代表する珍味・せんじ揚げも試食し「お酒飲んだことないけどお酒に合う！」と、9歳にして大人顔負けのコメントで食リポもこなしていく。お小遣いの上限ギリギリまで使って選んだお土産は？ さらに大の動物好きということで、ウサギやカメレオン、鳥など約400体の小動物と触れ合えるスポットで大はしゃぎ。旅の最後には、今が旬、広島名物・カキを食べに行くが、丸一日広島を満喫したことでお小遣いの残りはわずかに…どうしてもカキを食べたいという願いを叶えるために、番組からある提案が持ち掛けられるが、果たして食べることはできるのか。 小学生の女の子ならではの視点で話題のスポットから穴場まで、新たな広島の魅力を発見する。