尼子騒兵衛漫画ギャラリー第４回企画展を開催します　

（一社）あまがさき観光局は、尼崎出身・在住の漫画家・尼子騒兵衛さんの作品を常設展示する「尼子騒兵衛漫画ギャラリー」において、令和７年12月６日(土)より第４回企画展「『らくご長屋』と『落第忍者乱太郎』原画展 尼子騒兵衛 ギャグと古典落語」を開催します。

１ 展覧会概要

尼子騒兵衛の作品『落第忍者乱太郎』は、忍術学園で学ぶ忍者のたまご“忍たま”たちをはじめ、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、にぎやかで愉快なドタバタ劇が魅力のギャグ漫画です。子どものころから人を笑わせることが大好きだった尼子にとって、漫画は「面白いことを伝えるための手段」でした。実は、『落第忍者乱太郎』が誕生する前からギャグ漫画を描き続けており、雑誌への投稿も行ったりしていましたが、一貫して「古典落語や松竹新喜劇のように何度見てもおかしい」を追求してきました。

また、2004年から2007年にかけて出版された『らくご長屋』（文 岡本和明、ポプラ社・全10巻）では、テーマごとに有名な古典落語を簡潔にまとめた作品に挿絵を担当し、その世界観を豊かに彩りました。また、時代考証を大切にする尼子は、乱太郎たちが生きる室町時代とは異なる江戸時代の風俗についても丁寧に調べ、表現しています。

本展では、『らくご長屋』に掲載された古典落語の世界を挿絵原画から紹介します。さらに、ギャグ漫画としての『落第忍者乱太郎』に焦点をあて、キャラクターの魅力やセリフ・言葉遊びなど、笑いのエッセンスが詰まった場面も原画でご紹介します。尼子騒兵衛のギャグセンスの源泉、ページをめくるたび何度でもくすっと笑える。そんな魅力をぜひお楽しみください。

２ 会期・開館時間

令和７年12月６日(土曜日)～令和８年４月５日（日曜日）

開館時間：午前10時～午後５時 （土・日曜・祝日は午後６時まで）

休館日：毎週火曜日、12月31日（水曜日）

３ 入場料

高校生以上200円、中学生以下無料 障害者手帳をお持ちの方は半額、介護者１人無料

４ 主催

一般社団法人あまがさき観光局

５ 協力

尼子事務所