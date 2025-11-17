ニセコフードコミッション企業組合(所在地：北海道虻田郡ニセコ町)は、発芽発酵技術を駆使した新しいクラフトチーズブランド「豆達のチーズシリーズの六雪華」を正式にリリースいたします。





豆達のチーズ・・六雪華(WhiteBeans)





世界のリゾートのパウダースノーをイメージして開発しました、地元では定番の白い豆乳スープを5種類目に豆達のチーズとして開発しました。ジャパンフードスタイル https://foodstyle.jp/kyushu/ においては、最近の新商品4種類(発芽発酵ミスニセコ大豆・発芽発酵幻の黒千石大豆・アレルギーフリー発芽発酵あずき(エリモ小豆)も同時にテイスト)は試食として初お目見えする予定です。









■FOOD STYLE JAPAN 2025開催概要

日時： 2025年11月19日(水)20日(木)

会場： マリンメッセ福岡

URL ： https://foodstyle.jp/kyushu/





「豆達のチーズ」は、有機無農薬の国産豆を独自の発芽発酵技術で熟成させた、植物由来のクラフトチーズです。動物性原料を一切使用せず、豆本来の旨味と発酵による深いコクを引き出した、まさに“次世代のチーズ体験”を提供します。









■ブランドの哲学

「豆達のチーズ」は、生命の芽吹きと微生物の営みに敬意を払いながら、食の本質と地域性を重んじる哲学から生まれました。ニセコの清らかな水と空気、そして職人の手仕事が融合したこのチーズは、単なる代替品ではなく、独立した美味しさと価値を持つ“発芽発酵クラフトチーズ”です。









■展開と展望

本製品は、国内外のヴィーガン市場やグルメ層をターゲットに、B2B向けの業務用展開とともに、フランス・欧州市場への先行導入を予定しています。パートナー企業の募集も開始いたしました。









■商品概要

商品名 ：豆達のチーズ「六雪華 Rokusekka」

種類 ：発芽発酵クラフトチーズ(Gluten・Dairy-Free)

原材料 ：有機大福豆,植物性乳酸菌「HOKKAIDO株」,有機ココナッツオイル,

合鴨農法ななつぼし発芽玄米α化米粉天日結晶海塩

保存方法：冷凍(-18℃以下)

発売日 ：2025年12月下旬予定

販売形態：業務用・限定店舗販売(一般販売は今冬予定)